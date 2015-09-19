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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Атлетико
Эйбар - Атлетико: обзор матча 19 сентября 2015
Эйбар
19.09.2015, суббота, 21:30
Испания. Примера, 4 тур
0 : 2
Завершен
Атлетико
62'
А. Корреа
77'
Ф. Торрес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Атлетико
Замена
М. Арруабаррена
️️️️
Г. Эскаланте
82'
77'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Торрес
Пас отдал
А. Корреа
Замена
Борха
️️️️
А. Гонсалес
71'
Замена
С. Верди
️️️️
Сауль
71'
67'
Желтая карточка
А. Корреа
Желтая карточка
Г. Эскаланте
66'
62'
ГОЛ! 0:1!
А. Корреа
Пас отдал
Ф. Торрес
61'
Замена
А. Корреа
️️️️
Коке
46'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Д. Мартинес
46'
Замена
О. Торрес
️️️️
Л. Вьетто
Желтая карточка
Д. Гарсия
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
20
Кеко
ЦП
11
Сауль
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
5
Тиагу
ЦП
6
Коке
ЦП
14
Габи
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
9
Джексон Мартинес
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Эйбар
1
Ирурета
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
2
Александар Пантич
ЦЗ
23
Эдди Исрафилов
ЦП
90
Симоне Верди
АП
10
Микель Арруабаррена
ЦФ
17
Борха
ЦФ
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
8
Сауль Ньигес
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
4-5-1
13
Риесго
13
Луна
15
дос Сантос
4
Рамис
2
Капа
8
Эскаланте
20
Кеко
11
Сауль
8
Гонсалес
14
Дани Гарсия
9
Энрих
4-3-3
13
Облак
20
Хуанфран
20
Хименес
2
Годин
16
Луис
5
Тиагу
6
Коке
14
Габи
7
Гризманн
9
Мартинес
10
Вьетто
11
Сауль
90
Верди
90
Верди
11
Сауль
8
Эскаланте
10
Арруабаррена
10
Арруабаррена
8
Эскаланте
8
Гонсалес
17
Борха
17
Борха
8
Гонсалес
10
Вьетто
8
Торрес
8
Торрес
10
Вьетто
6
Коке
10
Корреа
10
Корреа
6
Коке
9
Мартинес
9
Торрес
9
Торрес
9
Мартинес
Остались в запасе
Эйбар
Атлетико
1
Ирурета
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
2
Александар Пантич
ЦЗ
23
Эдди Исрафилов
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Янник Карраско
ЛВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Ирурета
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
2
Александар Пантич
ЦЗ
23
Эдди Исрафилов
ЦП
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Янник Карраско
ЛВ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Эйбар - Атлетико
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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