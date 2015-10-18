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Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Атлетико
Реал Сосьедад - Атлетико: обзор матча 18 октября 2015
Реал Сосьедад
18.10.2015, воскресенье, 17:00
Испания. Примера, 8 тур
0 : 2
Завершен
Атлетико
9'
А. Гризманн
90+1'
Я. Карраско
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Атлетико
Вторая желтая
Жонатас
90'
+2
Желтая карточка
Жонатас
90'
+2
Желтая карточка
Р. Пардо
90'
+2
Желтая карточка
Х. Рульи
90'
+2
90'
+1
ГОЛ! 0:2!
Я. Карраско
Пас отдал
Ф. Торрес
90'
Желтая карточка
Габи
Вторая желтая
Д. Рейес
89'
Желтая карточка
Д. Рейес
88'
87'
Замена
С. Ньигес
️️️️
А. Гризманн
Замена
Жонатас
️️️️
Д. Зурутуса
84'
Замена
Р. Пардо
️️️️
М. Бергара
84'
Замена
Брума
️️️️
С. Каналес
73'
65'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Д. Мартинес
63'
Замена
Я. Карраско
️️️️
А. Корреа
50'
Желтая карточка
Ф. Луис
Желтая карточка
А. де ла Белья
34'
Желтая карточка
М. Бергара
26'
24'
Желтая карточка
Д. Годин
16'
Желтая карточка
А. Корреа
9'
ГОЛ! 0:1!
А. Гризманн
Пас отдал
Коке
6'
Желтая карточка
Х. Хименес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
9
Иманол Агиррече
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
5
Тиагу
ЦП
14
Габи
ЦП
6
Коке
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Джексон Мартинес
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Реал Сосьедад
13
Ойер
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
14
Рубен Пардо
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
9
Жонатас
ЦФ
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
8
Оливер Торрес
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
4-3-1-2
28
Рульи
26
Мартинес
3
де ла Белья
13
Рейес
2
Сальдуа
17
Зурутуса
5
Бергара
14
Ильярраменди
20
Каналес
10
Вела
9
Агиррече
4-3-1-2
13
Облак
20
Хуанфран
2
Годин
20
Хименес
16
Луис
5
Тиагу
14
Габи
6
Коке
10
Корреа
7
Гризманн
9
Мартинес
20
Каналес
77
Брума
77
Брума
20
Каналес
5
Бергара
14
Пардо
14
Пардо
5
Бергара
17
Зурутуса
9
Жонатас
9
Жонатас
17
Зурутуса
7
Гризманн
8
Ньигес
8
Ньигес
7
Гризманн
10
Корреа
10
Карраско
10
Карраско
10
Корреа
9
Мартинес
9
Торрес
9
Торрес
9
Мартинес
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Атлетико
13
Ойер
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
10
Хаби Прието
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
10
Хаби Прието
ЦП
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Реал Сосьедад - Атлетико
6
2
5
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
6
5
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Реале Арена
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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