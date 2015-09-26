Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Атлетико
Вильярреал - Атлетико: обзор матча 26 сентября 2015
Вильярреал
26.09.2015, суббота, 21:30
Испания. Примера, 6 тур
1 : 0
Завершен
Атлетико
14'
Л. Баптистао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Атлетико
Желтая карточка
Х. Коста
84'
Замена
Т. Пина
️️️️
М. Тригерос
75'
71'
Желтая карточка
Тиагу
Замена
Д. Суарес
️️️️
Джонатан
68'
66'
Замена
А. Корреа
️️️️
О. Торрес
Желтая карточка
Р. Сольдадо
51'
46'
Замена
Л. Вьетто
️️️️
Габи
46'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Д. Мартинес
Замена
М. Науэль
️️️️
Л. Баптистао
46'
41'
Желтая карточка
А. Гризманн
ГОЛ! 1:0!
Л. Баптистао
Пас отдал
Р. Сольдадо
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
23
Альфонсе Ареоля
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
21
Бруно
ЦП
6
Джонатан
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
12
Лео Баптистао
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
14
Габи
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
5
Тиагу
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Джексон Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Вильярреал
25
Мариано Барбоса
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
17
Томас Пина
ЦП
14
Саму
ЦП
4
Денис Суарес
АП
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
18
Томас Парти
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
4-3-1-2
23
Ареоля
24
Коста
4
Руис
3
Байи
2
Гаспар
14
Тригерос
21
Бруно
6
Джонатан
70
Кастильехо
9
Сольдадо
12
Баптистао
4-4-2
13
Облак
18
Гамес
20
Хименес
2
Годин
16
Луис
8
Торрес
8
Ньигес
5
Тиагу
14
Габи
9
Мартинес
7
Гризманн
14
Тригерос
17
Пина
17
Пина
14
Тригерос
6
Джонатан
4
Суарес
4
Суарес
6
Джонатан
12
Баптистао
77
Науэль
77
Науэль
12
Баптистао
8
Торрес
10
Корреа
10
Корреа
8
Торрес
14
Габи
10
Вьетто
10
Вьетто
14
Габи
9
Мартинес
9
Торрес
9
Торрес
9
Мартинес
Остались в запасе
Вильярреал
Атлетико
25
Мариано Барбоса
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
14
Саму
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
18
Томас Парти
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
25
Мариано Барбоса
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
14
Саму
ЦП
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
18
Томас Парти
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Вильярреал - Атлетико
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Спорт HD
Новости команд
Все
Вильярреал
Атлетико
Обама перешел в команду Фернандо Торреса
12 ноября
Мостовой назвал клуб, в котором хотел бы видеть Батракова
11 ноября
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
9 ноября
1
«Атлетико» – «Барселона»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Сафонов с юмором отреагировал на 6:0 против «Вильярреала»
4 ноября
Стала известна оценка Сафонова за матч ЛЧ с «Вильярреалом»
4 ноября
2
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым покрошил «Вильярреал» (6:0), «Барселона» – «Астон Виллу» Эмери (3:0)
4 ноября
1
Обама перешел в команду Фернандо Торреса
12 ноября
Мостовой назвал клуб, в котором хотел бы видеть Батракова
11 ноября
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
9 ноября
1
«Атлетико» – «Барселона»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Атлетико» и «Барселоны» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+