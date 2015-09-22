Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Хетафе
Атлетико - Хетафе: обзор матча 22 сентября 2015
Атлетико
22.09.2015, вторник, 21:00
Испания. Примера, 5 тур
2 : 0
Завершен
Хетафе
4'
А. Гризманн
90'
А. Гризманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Хетафе
ГОЛ! 2:0!
А. Гризманн
Пас отдал
Д. Мартинес
90'
81'
Замена
Б. Менса
️️️️
Х. Родригес
79'
Желтая карточка
А. Лафита
79'
Замена
А. Васкес
️️️️
А. Лафита
Желтая карточка
Тиагу
72'
70'
Замена
Вандерсон
️️️️
П. Леон
Замена
Тиагу
️️️️
О. Торрес
65'
Замена
Д. Мартинес
️️️️
Ф. Торрес
57'
Замена
А. Корреа
️️️️
Я. Карраско
46'
Желтая карточка
Габи
40'
35'
Желтая карточка
Алексис
ГОЛ! 1:0!
А. Гризманн
Пас отдал
Габи
4'
Желтая карточка
Г. Сикейра
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
14
Габи
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Хетафе
13
Висенте Гуаита
ВР
4
Алексис
ЦЗ
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
8
Виктор Родригес
ЛВ
10
Альваро Медран
ЦП
22
Хуан Родригес
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
12
Стефан Щепович
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
5
Тиагу
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
9
Джексон Мартинес
ЦФ
Хетафе
16
Балаж Медьери
ВР
16
Кала
ЦЗ
43
Бернард Менса
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
9
Альваро Васкес
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
4-3-1-2
13
Облак
6
Сикейра
2
Годин
15
Савич
20
Хуанфран
14
Габи
8
Торрес
8
Ньигес
10
Карраско
7
Гризманн
9
Торрес
4-3-2-1
13
Гуаита
22
Суарес
2
Вергини
2
Вигарай
4
Алексис
10
Медран
22
Родригес
7
Лафита
14
Леон
8
Родригес
12
Щепович
8
Торрес
5
Тиагу
5
Тиагу
8
Торрес
10
Карраско
10
Корреа
10
Корреа
10
Карраско
9
Торрес
9
Мартинес
9
Мартинес
9
Торрес
22
Родригес
43
Менса
43
Менса
22
Родригес
7
Лафита
9
Васкес
9
Васкес
7
Лафита
14
Леон
94
Вандерсон
94
Вандерсон
14
Леон
Остались в запасе
Атлетико
Хетафе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
16
Балаж Медьери
ВР
16
Кала
ЦЗ
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Остались в запасе
16
Балаж Медьери
ВР
16
Кала
ЦЗ
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Фран Эскриба
Статистика матча Атлетико - Хетафе
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
Новости команд
Все
Атлетико
Хетафе
Обама перешел в команду Фернандо Торреса
12 ноября
Мостовой назвал клуб, в котором хотел бы видеть Батракова
11 ноября
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
9 ноября
1
«Атлетико» – «Барселона»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Обама перешел в команду Фернандо Торреса
12 ноября
Мостовой назвал клуб, в котором хотел бы видеть Батракова
11 ноября
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
9 ноября
1
«Атлетико» – «Барселона»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Атлетико» и «Барселоны» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Хетафе» – «Брайтон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Хетафе» и «Брайтона» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Хетафе» – «Севилья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+