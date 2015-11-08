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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Спортинг
Атлетико - Спортинг: обзор матча 08 ноября 2015
Атлетико
08.11.2015, воскресенье, 20:15
Испания. Примера, 11 тур
1 : 0
Завершен
Спортинг
90+3'
А. Гризманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Спортинг
ГОЛ! 1:0!
А. Гризманн
Пас отдал
Д. Годин
90'
+3
80'
Замена
Уго
️️️️
А. Халилович
Замена
О. Торрес
️️️️
Я. Карраско
78'
69'
Желтая карточка
И. Куэльяр
Замена
А. Корреа
️️️️
Коке
64'
Желтая карточка
Д. Годин
57'
Желтая карточка
Ф. Луис
55'
Замена
Х. Гамес
️️️️
Хуанфран
46'
43'
Желтая карточка
Н. Касес
40'
Желтая карточка
Б. Эспиноcа
Желтая карточка
Коке
39'
Желтая карточка
Я. Карраско
32'
26'
Замена
К. Кастро
️️️️
М. Анхель Герреро
12'
Замена
Н. Касес
️️️️
С. Альварес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
14
Габи
ЦП
5
Тиагу
ЦП
6
Коке
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Джексон Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
3
Алекс Менендес
ЦЗ
11
Альберто Лора
ЦЗ
24
Джони
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
6
Серхио Альварес
ЦП
10
Пабло Перес
ЦП
10
Ален Халилович
АП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Спортинг
1
Альберто Гарсия
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
10
Начо Касес
ЦП
10
Хуан Муньис
ЦП
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
10
Уго
ЦФ
16
Карлос Кастро
ЦФ
4-3-1-2
13
Облак
16
Луис
15
Савич
2
Годин
20
Хуанфран
14
Габи
5
Тиагу
6
Коке
10
Карраско
9
Мартинес
7
Гризманн
4-1-2-2-1
25
Куэльяр
23
Эрнандес
3
Менендес
11
Лора
20
Эспиноcа
8
Маскарель
6
Альварес
10
Перес
10
Халилович
24
Джони
10
Герреро
20
Хуанфран
18
Гамес
18
Гамес
20
Хуанфран
10
Карраско
8
Торрес
8
Торрес
10
Карраско
6
Коке
10
Корреа
10
Корреа
6
Коке
6
Альварес
10
Касес
10
Касес
6
Альварес
10
Халилович
10
Уго
10
Уго
10
Халилович
10
Герреро
16
Кастро
16
Кастро
10
Герреро
Остались в запасе
Атлетико
Спортинг
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Альберто Гарсия
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
10
Хуан Муньис
ЦП
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Остались в запасе
1
Альберто Гарсия
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
10
Хуан Муньис
ЦП
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Статистика матча Атлетико - Спортинг
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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