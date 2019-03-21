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    Альберто Гарсия

    Вратарь
    Имя Альберто
    Фамилия Гарсия
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Барселона
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 9 февраля 1985 (38 лет)
    Рост 182
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