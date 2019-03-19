Три клуба Примеры запретили своим игрокам ехать в сборную Каталонии

Сборная Каталонии не сможет рассчитывать на шестерых игроков в товарищеском матче с Венесуэлой, который состоится 25 марта в Жироне.

Как сообщает Marca, своих футболистов отказались отпускать в непризнанную национальную команду «Уэска», «Райо Вальекано» и «Вальядолид».

«Уэска» запретила ехать в сборную Каталонии Энрику Гальего и Алексу Гальяру, «Райо Вальекано» – Альберто Гарсии и Алехандро Морено, «Вальядолид» – Жорди Масипу и Рубену Алькарасу.