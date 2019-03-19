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    Три клуба Примеры запретили своим игрокам ехать в сборную Каталонии

    Сборная Каталонии не сможет рассчитывать на шестерых игроков в товарищеском матче с Венесуэлой, который состоится 25 марта в Жироне.

    Как сообщает Marca, своих футболистов отказались отпускать в непризнанную национальную команду «Уэска», «Райо Вальекано» и «Вальядолид».

    «Уэска» запретила ехать в сборную Каталонии Энрику Гальего и Алексу Гальяру, «Райо Вальекано» – Альберто Гарсии и Алехандро Морено, «Вальядолид» – Жорди Масипу и Рубену Алькарасу.

    Источник: Marca

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