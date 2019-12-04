- 4 декабря 2019
- 20:34 Пике признан игроком года в Каталонии 1
- 21 марта 2019
- 09:32 Три клуба Примеры запретили своим игрокам ехать в сборную Каталонии 9
- 1 марта 2018
- 18:31 Гвардиола снимет ленту в поддержку Каталонии, если «Манчестер Сити» получит штраф от FA
- 5 января 2018
- 18:32 Источник: в контракте Месси нет политических мотивов, он останется в «Барселоне» в случае отделения Каталонии 5
- 6 октября 2017
- 23:15 Пике в матче с Албанией ушел с поля под свист болельщиков 5
- 19:53 Фото L'Equipe показало примерные составы на матч Испания-Каталония, испанцы стоят на 100 миллионов дороже 11
- 5 октября 2017
- 22:08 Пануччи: «Пике – мужик с большими яйцами» 19
- 29 декабря 2016
- 10:27 Хави: «Хочу вернуться в Барселону, чтобы заняться тренерской деятельностью» 1
- 21 сентября 2016
- 01:33 Кркич выразил желание выступать за сборную Сербии 2
- 27 декабря 2015
- 01:37 Товарищеский матч. Сборная Страны Басков обыграла Каталонию 1