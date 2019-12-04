Пике признан игроком года в Каталонии

Защитник «Барселоны» Жерар Пике признан лучшим футболистом 2019 года в Каталонии.

Соответствующую награду 31-летний игрок получил от Федерации футбола Каталонии на специальной гала-церемонии.

«Пока я имею возможность и мои ноги слушаются меня, я буду продолжать играть за «Барселону», потому что каждый день я исполняю свою мечту, надевая эту футболку», – сказал Пике.