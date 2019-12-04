Пике признан игроком года в Каталонии

Защитник «Барселоны» Жерар Пике признан лучшим футболистом 2019 года в Каталонии.
Соответствующую награду 31-летний игрок получил от Федерации футбола Каталонии на специальной гала-церемонии.
«Пока я имею возможность и мои ноги слушаются меня, я буду продолжать играть за «Барселону», потому что каждый день я исполняю свою мечту, надевая эту футболку», – сказал Пике.
- Каталония – автономное сообщество в составе Испании.
- В 2017 году Каталония объявила себя независимым государством, что не было признано властями ни одного государства, включая Испанию.
- В этом сезоне Пике провел 13 матчей и забил один гол.
Источник: Mundo Deportivo