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Пике признан игроком года в Каталонии

4 декабря 2019, 20:34
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Защитник «Барселоны» Жерар Пике признан лучшим футболистом 2019 года в Каталонии.

Соответствующую награду 31-летний игрок получил от Федерации футбола Каталонии на специальной гала-церемонии.

«Пока я имею возможность и мои ноги слушаются меня, я буду продолжать играть за «Барселону», потому что каждый день я исполняю свою мечту, надевая эту футболку», – сказал Пике.

  • Каталония – автономное сообщество в составе Испании.
  • В 2017 году Каталония объявила себя независимым государством, что не было признано властями ни одного государства, включая Испанию.
  • В этом сезоне Пике провел 13 матчей и забил один гол.

Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Барселона Каталония Пике Жерар
Комментарии (1)
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koli4ka
1575494730
Жерар -ещё тот каталунский рэволюционэр!!!
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