Пануччи: «Пике – мужик с большими яйцами»

Главный тренер сборной Албании Кристиан Пануччи поделился мнением об игроке «Барселоны» и сборной Испании Жерара Пике. 30-летний футболист выступил за отделение Каталонии от Испании, после чего был освистан болельщиками и конфликтовал с Серхио Рамосом.

«Со стороны я могу судить, что Пике – мужик с яйцами, большими яйцами. Он смелый, честный и искренний человек. Он не лицемер. Комментировать политические события я не хочу», – сказал экс-защитник «Ромы».

Вчера Пике сказал, что горд играть за «красную фурию».

Завтра команды Албании и Испании встретятся в рамках 9-го тура отборочного турнира к ЧМ-2018.