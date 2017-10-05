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    Пануччи: «Пике – мужик с большими яйцами»

    Главный тренер сборной Албании Кристиан Пануччи поделился мнением об игроке «Барселоны» и сборной Испании Жерара Пике. 30-летний футболист выступил за отделение Каталонии от Испании, после чего был освистан болельщиками и конфликтовал с Серхио Рамосом.

    «Со стороны я могу судить, что Пике – мужик с яйцами, большими яйцами. Он смелый, честный и искренний человек. Он не лицемер. Комментировать политические события я не хочу», – сказал экс-защитник «Ромы».

    Вчера Пике сказал, что горд играть за «красную фурию».

    Завтра команды Албании и Испании встретятся в рамках 9-го тура отборочного турнира к ЧМ-2018.

    Источник: AS

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    05.10.2017 22:08
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 6 октября 2017, 13:49

      Понуччи "Пике – мужик с яйцами, большими яйцами,а у меня их нет поэтому я ничего не скажу" - к этому сводится его заявление?

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      Рейтинг: +384

      Gerecht165 > Gullit 76 6 октября 2017, 14:49

      К тому, что Пануччи оценил поведение Пике в сложившейся обстановке вокруг Каталонии, а само отделение Каталонии от Испании и происходящие политические события он не комментирует.

      -1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > Gerecht165 6 октября 2017, 14:57

      Ну так всё правильно - он оценил то - что и как Пике оценил,а сам отказался оценить то, что оценил Пике..

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      Рейтинг: +384

      Gerecht165 > Gullit 76 6 октября 2017, 15:16

      Нет. Он оценил качества человека в ситуации, но не стал оценивать качество самой ситуации. Это совсем разные вещи.

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      Рейтинг: +384

      Gerecht165 > Gullit 76 6 октября 2017, 15:25

      Зачем постороннему человеку ввязываться в обсуждение политики? Пике каталонец, ему необходимо высказываться по этому поводу. А Пануччи? Ему какое дело должно быть?

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > Gerecht165 6 октября 2017, 15:58

      По кругу одно и тоже говоришь.Если он посторонний и ему никакого дела нет,тогда зачем высказывается?Значит есть раз говорит,только недоговаривает - бережётся.

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      Рейтинг: +384

      Gerecht165 > Gullit 76 6 октября 2017, 16:49

      ОК, давай на конкретном примере:
      человек идёт по улице, видит - стенка на стенку дерутся. Смотрит - один против троих смело и ловко дерётся (предлагаю такую аллегорию, которая олицетворяет Пике и толпы критиков), и говорит вслух "чёрт возьми, а он смелый!".
      А теперь вопрос: требуется ли этому человеку вслух говорить, кто из дерущихся прав, а кто - нет? Ты бы стал? По логике твоего комментария, тот, кто промолчит, "без яиц"?
      Если я не смог объяснить, предлагаю закрыть разговор.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > Gerecht165 6 октября 2017, 16:57

      Чувство юмора подтяни,может тогда и сам себе объяснишь.И я вообще не понял при чём тут твоя "аллегория".Закрыли.

      1
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      Рейтинг: +384

      Gerecht165 > Gullit 76 6 октября 2017, 17:05

      Мог бы закрыть и без ценных указаний, что мне делать. Аминь.

      -2
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      Рейтинг: +384

      Gerecht165 6 октября 2017, 13:22

      Забавляет количество шутников, понимающих аллегорию буквально.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +70671

      insider_retro > Gerecht165 6 октября 2017, 13:28

      А без юмора по нашей жизни никак!...)) Правда, некоторые пытаются искать во всём исконный смысл... Жизни на поиски не хватит и сердце надорвётся...))

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      Рейтинг: +384

      Gerecht165 > insider_retro 6 октября 2017, 13:33

      А его (смысл) искать не надо. Он начинается в предложении, следующим за тем, что про яйца. И дело не в юморе, а в устоявшемся выражении. А про смех без причины ещё наши далёкие предки говорили.

      -2
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      Рейтинг: +70671

      insider_retro > Gerecht165 6 октября 2017, 13:35

      А здесь многие новости вбрасывают для того, что бы их обсуждали при желании... Кто во что горазд!!....)
      Это не сводка политических новостей, где каждое слово выверено... Хотя и там бывают казусы...))

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      Рейтинг: +1825

      Dizayner > Gerecht165 6 октября 2017, 15:57

      а у нас тут что политический канал или постреферендумные дебаты? какая новость, такие и комментарии

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      Рейтинг: +70671

      insider_retro 6 октября 2017, 10:44

      Трогательно, когда один мужик оценивает яйца другого!!.. Но качеству, размеру и материалу...

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 октября 2017, 10:38

      Аж со стороны видно насколько большие))) Ну а если серьезно то Пике просто болтун.

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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 6 октября 2017, 08:36

      сам проверял что ли? :)))

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      Рейтинг: +383

      Docentusa 6 октября 2017, 08:33

      За это его Шакира и ....

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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 5 октября 2017, 23:13

      Да, если мужик сбольшими яйцами, это точно политическое событиею

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