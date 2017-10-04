Пике: «Если Испания выиграет ЧМ благодаря моему голу, все будут счастливы. Я горд играть за сборную»

Защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике поделился мнением о критике своих политических взглядов. Ранее он выступил в поддержку независимости Каталонии. Болельщики освистали игрока на тренировке сборной.

«Если сборная Испании выиграет чемпионат мира благодаря моему голу, все будут счастливы. Я готов по полной выкладываться в матчах сборной, чтобы доказать людям, что горд играть за эту команду», – цитирует 30-летнего Пике сайт испанской федерации футбола.

Игрок дебютировал за «красную фурию» в феврале 2009 года. В ее составе выиграл ЧМ-2010 и Евро-2012.