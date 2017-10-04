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    Пике: «Если Испания выиграет ЧМ благодаря моему голу, все будут счастливы. Я горд играть за сборную»

    Защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике поделился мнением о критике своих политических взглядов. Ранее он выступил в поддержку независимости Каталонии. Болельщики освистали игрока на тренировке сборной.

    «Если сборная Испании выиграет чемпионат мира благодаря моему голу, все будут счастливы. Я готов по полной выкладываться в матчах сборной, чтобы доказать людям, что горд играть за эту команду», – цитирует 30-летнего Пике сайт испанской федерации футбола.

    Игрок дебютировал за «красную фурию» в феврале 2009 года. В ее составе выиграл ЧМ-2010 и Евро-2012.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.10.2017 18:21
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 4 октября 2017, 19:37

      Не выиграет!

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      Рейтинг: +70671

      insider_retro 4 октября 2017, 18:27

      Политические взгляды и высказывания - это не возбраняется....
      Но пока жизнь связана с футболом, клубом, партнёрами, контрактом и сборной!!... А это жизненно и важно сейчас, чем признание Каталонии в призрачном будущем...
      А политикой можно заняться потом, сидя в плетёном кресле и попивая пиво...

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      Рейтинг: +14077

      shinnik > insider_retro 4 октября 2017, 18:53

      А по моему -лучше так..
      а то в плетёном кресле и пиво не полезет

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      Рейтинг: +70671

      insider_retro > shinnik 4 октября 2017, 19:00

      Полезет... Оно же лёгкое... Не агрессивное...))

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