Хави: «Хочу вернуться в Барселону, чтобы заняться тренерской деятельностью»

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави признал, что в будущем он бы мог возглавить национальную команду Каталонии.

Напомним, что вчера испанец сыграл в составе каталонской сборной в матче против Туниса (3:3, по пен. 2:4).

«Никогда не сможешь угадать, как будут развиваться события. Получается, что ничего исключать нельзя. Сейчас еще рано строить планы, но одна из главных идей – вернуться в Барселону, где я планирую заняться тренерской деятельностью. Именно там находится мой дом, и там я чувствую себя очень комфортно», — сказал Хави в интервью Cope.