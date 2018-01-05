Источник: в контракте Месси нет политических мотивов, он останется в «Барселоне» в случае отделения Каталонии

Сегодня «Бомбардир» со ссылкой на El Mundo Deportivo писал о том, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси может бесплатно покинуть клуб.

Согласно источнику, такая опция в его контракте активируется, если Каталония выйдет из состава Испании, а «Барселона» покинет зону топ-5 лиг Европы.

Издание Diario Gol сообщило, что в договоре 30-летнего аргентинца нет пунктов, не касающихся спорта. Источник уточнил, что пятикратный обладатель «Золотого мяча» планирует остаться в клубе вне зависимости от политического положения Каталонии.

Напомним, Месси продлил контракт с сине-гранатовыми в ноябре 2017 года. Согласно ряду СМИ, сумма выкупа в новом договоре равна 700 миллионам евро.