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    Источник: в контракте Месси нет политических мотивов, он останется в «Барселоне» в случае отделения Каталонии

    Сегодня «Бомбардир» со ссылкой на El Mundo Deportivo писал о том, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси может бесплатно покинуть клуб.

    Согласно источнику, такая опция в его контракте активируется, если Каталония выйдет из состава Испании, а «Барселона» покинет зону топ-5 лиг Европы.

    Издание Diario Gol сообщило, что в договоре 30-летнего аргентинца нет пунктов, не касающихся спорта. Источник уточнил, что пятикратный обладатель «Золотого мяча» планирует остаться в клубе вне зависимости от политического положения Каталонии.

    Напомним, Месси продлил контракт с сине-гранатовыми в ноябре 2017 года. Согласно ряду СМИ, сумма выкупа в новом договоре равна 700 миллионам евро.

    Источник: Diario Gol

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    05.01.2018 18:32
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 6 января 2018, 00:41

      Да

      0
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      Рейтинг: +93

      ПИКЕ БАРСЕЛОНА 5 января 2018, 20:34

      Месси благородный человек и благодарный

      0
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      Рейтинг: +103

      zenitovec2007 5 января 2018, 19:46

      Вопрос а с кем будет барса соперничать в случае отделения Каталонии???

      -1
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      Рейтинг: +62

      Lemon1 5 января 2018, 18:59

      вот и утку исправили! а то мадридские музор новости радовались чтоб дестабилизировать обстановку вокруг клуба, все таки им не удалось))) Барсе Месси верен как не когда!

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      Рейтинг: +12341

      DeStar > Lemon1 5 января 2018, 23:11

      какая мадриду вообще разница до этого?) какая дестабилизация?) они ж сами там мутят, и вопросы возникают сами собой. А по поводу твоей прекрасной фразы " как не когда", тут еще смотреть надо. Все любят говорить одно, а делать другое. Просто месси понимает, что ему 30 лет и каталония вряд ли в ближайшее время отделиться. Так что сказал просто так) карьеру раньше завершит, чем это произойдет. Да и барса не идиоты, играть в своем чемпе одной команды не будут,либо в той же ла лиге играть будут, либо во франции

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