Гвардиола снимет ленту в поддержку Каталонии, если «Манчестер Сити» получит штраф от FA

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал возможный штраф со стороны FA за ношение тренером желтой ленты.

Предмет является символом поддержки арестованных лиц, выступающих за независимость Каталонии.

«Не хочу, чтобы у клуба из-за этого были проблемы. Все и так знают мою позицию по этому вопросу. У меня в приоритете клуб – его цели важнее моих собственных», – сказал экс-тренер «Барселоны».

Сегодня «горожане» примут «Арсенал» в рамках 28 тура чемпионата Англии. Встреча начнется в 22:45 по московском времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.