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    L'Equipe показало примерные составы на матч Испания-Каталония, испанцы стоят на 100 миллионов дороже

    Французское издание L'Equipe опубликовало ориентировочные состав на матч ИспанияКаталония.

    Общая стоимость испанцев по Transfermarkt равна 368-ми миллионам евро. Каталонцы суммарно стоят 265,5 миллионов.

    Напомним, в случае референдума о независимости Каталония может отделиться от государства. При таких обстоятельствах каталонские клубы – «Барселона», «Эспаньол» и «Жирона» – смогут выступать в других чемпионатах.

    Источник: L' Equipe

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    06.10.2017 19:53
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +833

      Sola 6 октября 2017, 23:31

      Сборная Каталонии уже давно проводит официальные матчи. Товарищеские, разумеется. Уже более 200 матчей сыграно.
      Да и сейчас сборная выглядит неплохо по именам. Сборная Испании выглядит предпочтительнее на данный момент, тоже судя по именам.

      Кстати, костяк той Фурии Рохи, что взяла 2 Европы и мир, составляли всё же игроки Каталонии.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 6 октября 2017, 22:57

      а качество?

      0
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      Рейтинг: +25028

      bset 6 октября 2017, 21:38

      В случае референдума? Может в случае проведения референдума? Так он уже проведен был.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1053

      Munez89 > bset 6 октября 2017, 21:59

      Ты опять тупишь Адово

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +23

      Tony_93 6 октября 2017, 20:59

      8 воспитанников Барсы, 1 Реала, 1 Вильярреала и 1 Эспаньола у Каталонии вратарь мешок и нап такой же

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12133

      BRO_football 6 октября 2017, 20:32

      Ага, и тренировать сборную Каталонии будет Гвардиола. Его тоже посчитайте.

      1
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      Рейтинг: +15

      Zorro28 6 октября 2017, 20:08

      Иньеста ???

      1
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      ...
      Рейтинг: +23

      Tony_93 > Zorro28 6 октября 2017, 20:54

      Он родился в провинции Альбасете в Ла Манче, другой регион

      0
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      ...
      Рейтинг: +30

      Daniil Boiko > Tony_93 6 октября 2017, 21:54

      он сам сказал что будет выступать за Каталонию

      1
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    • ...
      Рейтинг: +40

      007R 6 октября 2017, 20:08

      новое классико будет

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +89

      Шахматист Иванов 6 октября 2017, 20:04

      Им нужно по-настоящему сыграть

      0
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