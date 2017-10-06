L'Equipe показало примерные составы на матч Испания-Каталония, испанцы стоят на 100 миллионов дороже

Французское издание L'Equipe опубликовало ориентировочные состав на матч Испания – Каталония.

Общая стоимость испанцев по Transfermarkt равна 368-ми миллионам евро. Каталонцы суммарно стоят 265,5 миллионов.

Напомним, в случае референдума о независимости Каталония может отделиться от государства. При таких обстоятельствах каталонские клубы – «Барселона», «Эспаньол» и «Жирона» – смогут выступать в других чемпионатах.