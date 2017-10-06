L'Equipe показало примерные составы на матч Испания-Каталония, испанцы стоят на 100 миллионов дороже

Сборная Каталонии уже давно проводит официальные матчи. Товарищеские, разумеется. Уже более 200 матчей сыграно.
Да и сейчас сборная выглядит неплохо по именам. Сборная Испании выглядит предпочтительнее на данный момент, тоже судя по именам.
Кстати, костяк той Фурии Рохи, что взяла 2 Европы и мир, составляли всё же игроки Каталонии.
Французское издание L'Equipe опубликовало ориентировочные состав на матч Испания – Каталония.
Общая стоимость испанцев по Transfermarkt равна 368-ми миллионам евро. Каталонцы суммарно стоят 265,5 миллионов.
Напомним, в случае референдума о независимости Каталония может отделиться от государства. При таких обстоятельствах каталонские клубы – «Барселона», «Эспаньол» и «Жирона» – смогут выступать в других чемпионатах.