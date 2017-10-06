Пике в матче с Албанией ушел с поля под свист болельщиков

Смотрел я этот матч. Правда начал со второго тайма. Так вот, когда Пике выносил мяч головой из штрафной. стадион аплодировал. И когда он уходил на замену, я слышал больше аплодисментов, чем свиста. Хотя стоит признать, что свист был.
Сборная Испании в рамках 9-го тура отборочного турнира ЧМ-2018 играет с командой Албании (3:0, 73-я минута).
На 60-й минуте встречи защитник Жерар Пике уступил место на поле Начо.
Зрители стадиона имени Хосе Рико Переса в Аликанте сопроводили замену 30-летнего игрока свистом. Пике также освистывали по ходу встречи.
Ранее Пике выступил в поддержку отделения Каталонии от Испании.