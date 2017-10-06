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    Пике в матче с Албанией ушел с поля под свист болельщиков

    Сборная Испании в рамках 9-го тура отборочного турнира ЧМ-2018 играет с командой Албании (3:0, 73-я минута).

    На 60-й минуте встречи защитник Жерар Пике уступил место на поле Начо.

    Зрители стадиона имени Хосе Рико Переса в Аликанте сопроводили замену 30-летнего игрока свистом. Пике также освистывали по ходу встречи.

    Ранее Пике выступил в поддержку отделения Каталонии от Испании.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.10.2017 23:15
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +21

      _Дима_ 7 октября 2017, 09:27

      Смотрел я этот матч. Правда начал со второго тайма. Так вот, когда Пике выносил мяч головой из штрафной. стадион аплодировал. И когда он уходил на замену, я слышал больше аплодисментов, чем свиста. Хотя стоит признать, что свист был.

      0
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      Рейтинг: +182

      KsiroN 7 октября 2017, 03:34

      Нравится кому или нет, Пике один из лучших в мире защитников, досвистятся и будет дыра в обороне.

      0
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      Рейтинг: +339

      babenko1977 6 октября 2017, 23:32

      Дураки свистят

      2
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      Рейтинг: +7

      Serge48 > babenko1977 6 октября 2017, 23:37

      А что, сепаратисту, желающему разрушить страну, за сборную которой он много лет играет, хлопать надо?

      -1
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      Рейтинг: +906

      Football06 > Serge48 6 октября 2017, 23:52

      Ты Россиянин, и ты поверь мне не то что творится в Испании ты даже то что творится у себя на родине не знаешь, так что я б на твоем месте про Испанию и даже про весь мир молчал, сегодня не вооброзимое творится во всем мире, а то что творится в Испании пусть делают что хотят хоть убивают хоть насилуют, ты лучше о себе и о семье так же думай поверь мне будет намного лучше, чем нести бред под эту статью говоря что вот лох предал свою родину

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