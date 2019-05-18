Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Альберто Гарсия
Статистика
Альберто Гарсия - статистика
Завершил карьеру
9 февраля 1985 (41), Барселона
#1 | Вратарь
182 см
Испания
Статистика
Новости
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2018/2019
Испания. Примера 2018/2019
Испания. Сегунда 2017/2018
Испания. Сегунда 2016/2017
Испания. Примера 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Райо Вальекано
17
-23/3
2
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Сельта
2 : 2
18.05.2019
Райо Вальекано
Был в запасе
39'
Испания. Примера, 37 тур
Райо Вальекано
1 : 2
12.05.2019
Вальядолид
Был в запасе
73'
Испания. Примера, 36 тур
Леванте
4 : 1
04.05.2019
Райо Вальекано
1' - 90'
71'
Испания. Примера, 35 тур
Райо Вальекано
1 : 0
28.04.2019
Реал
1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Севилья
5 : 0
25.04.2019
Райо Вальекано
1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Райо Вальекано
0 : 0
20.04.2019
Уэска
1' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Атлетик
3 : 2
14.04.2019
Райо Вальекано
1' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Райо Вальекано
2 : 0
06.04.2019
Валенсия
1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Эйбар
2 : 1
03.04.2019
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Райо Вальекано
1 : 1
31.03.2019
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Вильярреал
3 : 1
17.03.2019
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Барселона
3 : 1
09.03.2019
Райо Вальекано
Был в запасе
24'
Испания. Примера, 26 тур
Райо Вальекано
0 : 2
01.03.2019
Жирона
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Хетафе
2 : 1
23.02.2019
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Райо Вальекано
0 : 1
16.02.2019
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Эспаньол
2 : 1
09.02.2019
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Райо Вальекано
1 : 2
04.02.2019
Леганес
Был в запасе
83'
Испания. Примера, 21 тур
Алавес
0 : 1
28.01.2019
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Райо Вальекано
2 : 2
20.01.2019
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Райо Вальекано
4 : 2
11.01.2019
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Вальядолид
0 : 1
05.01.2019
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Райо Вальекано
2 : 1
23.12.2018
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Реал
1 : 0
15.12.2018
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Бетис
2 : 0
09.12.2018
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Райо Вальекано
1 : 0
30.11.2018
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Валенсия
3 : 0
24.11.2018
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Райо Вальекано
2 : 2
11.11.2018
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
2 : 3
03.11.2018
Барселона
1' - 90'
57'
89'
Испания. Примера, 10 тур
Жирона
2 : 1
27.10.2018
Райо Вальекано
1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Райо Вальекано
1 : 1
24.10.2018
Атлетик
1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Райо Вальекано
1 : 2
21.10.2018
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Леганес
1 : 0
06.10.2018
Райо Вальекано
1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Райо Вальекано
2 : 2
28.09.2018
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Реал Сосьедад
2 : 2
25.09.2018
Райо Вальекано
1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Райо Вальекано
1 : 5
22.09.2018
Алавес
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Уэска
0 : 1
14.09.2018
Райо Вальекано
1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Атлетико
1 : 0
25.08.2018
Райо Вальекано
1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Райо Вальекано
1 : 4
19.08.2018
Севилья
1' - 90'
Главные новости
Реакция Канчельскиса на расставание его бывшей жены со Стасом Михайловым
21:18
Вратарь «Динамо» Лунев: «Мы двигаемся к титулу»
20:43
Чемпион России в составе «Краснодара» приостановил карьеру в 38 лет
20:20
1
Официальное заявление о введении Fan ID в Кубке России
19:49
5
Селюк – о клубе РПЛ: «Закончит как «Химки»
19:41
2
Реакция Губерниева на извинения «Матч ТВ» перед «Крыльями» за его слова
19:30
3
Аршавина уличили во лжи из-за слов о несостоявшемся переходе в «Спартак»
19:00
18
«Жулики и негодяи»: Канчельскис раскритиковал введение Fan ID в Кубке России
18:34
2
«Матч ТВ» извинился перед «Крыльями Советов» за слова Губерниева
18:16
4
Аршавин одним словом охарактеризовал переход Батракова в «Галатасарай»
17:58
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+