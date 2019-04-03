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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Райо Вальекано
Эйбар - Райо Вальекано: обзор матча 03 апреля 2019
Эйбар
03.04.2019, среда, 21:30
Испания. Примера, 30 тур
2 : 1
Завершен
Райо Вальекано
64'
Шарлес
74'
П. Леон
40'
Х. Анхель Посо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Райо Вальекано
85'
Желтая карточка
Ж. Амат
75'
Желтая карточка
А. Морено
ГОЛ! 2:1!
П. Леон
74'
Желтая карточка
Р. Пенья
73'
ГОЛ! 1:1!
Шарлес
Пас отдал
М. Кардона
64'
Желтая карточка
П. Диоп
51'
40'
ГОЛ! 0:1!
Х. Анхель Посо
Пас отдал
Р. де Томас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
6
Серхио Альварес
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
19
Шарлес
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
30
Абдоулае Ба
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
12
Бебе
ЛВ
10
Альваро Медран
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
9
Рауль де Томас
ЦФ
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
11
Пере Милья
ЛВ
19
Хоан Хордан
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
9
Серхио Энрих
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
Райо Вальекано
1
Альберто Гарсия
ВР
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
8
Оскар Трехо
АП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
17
Луис Адвинкула
ЦФ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
4-1-1-1-3
13
Дмитрович
3
Анхель
15
Оливейра
4
Рамис
7
Пенья
18
Диоп
6
Альварес
14
Орельяна
19
Кике
22
Кардона
19
Шарлес
3-2-1-3-1
1
Димитриевски
2
Тито
30
Ба
5
Амат
4
Суарес
11
Алекс Морено
10
Медран
18
Гарсия
14
Посо
12
Бебе
9
де Томас
Остались в запасе
Эйбар
Райо Вальекано
11
Пере Милья
ЛВ
13
Асьер Риесго
ВР
19
Хоан Хордан
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
9
Серхио Энрих
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
23
Адриан Эмбарба
ПВ
5
Гаэль Какута
АП
1
Альберто Гарсия
ВР
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
17
Луис Адвинкула
ЦФ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Остались в запасе
11
Пере Милья
ЛВ
13
Асьер Риесго
ВР
19
Хоан Хордан
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
9
Серхио Энрих
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
Остались в запасе
23
Адриан Эмбарба
ПВ
5
Гаэль Какута
АП
1
Альберто Гарсия
ВР
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
17
Луис Адвинкула
ЦФ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Статистика матча Эйбар - Райо Вальекано
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
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