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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Леганес
Райо Вальекано - Леганес: обзор матча 04 февраля 2019
Райо Вальекано
04.02.2019, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 22 тур
1 : 2
Завершен
Леганес
83'
А. Гарсия
36'
М. Брейтуэйт
85'
Ю. Эн-Несири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Леганес
90'
+4
Желтая карточка
И. Куэльяр
Желтая карточка
Э. Веласкес
90'
85'
ГОЛ! 1:2!
Ю. Эн-Несири
Пас отдал
О. Родригес
ГОЛ! 1:1!
А. Гарсия
83'
Желтая карточка
Ф. Ди Санто
73'
58'
Красная карточка
А. Ньом
54'
Желтая карточка
Ресио
51'
Желтая карточка
У. Бустинса
Желтая карточка
А. Медран
49'
Желтая карточка
О. Трехо
40'
36'
ГОЛ! 0:1!
М. Брейтуэйт
Пас отдал
Х. Сильва
13'
Желтая карточка
Х. Сильва
Желтая карточка
Ж. Амат
8'
Желтая карточка
А. Ба
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
30
Абдоулае Ба
ЦЗ
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
16
Жанелли Имбула
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
17
Луис Адвинкула
ЦФ
9
Рауль де Томас
ЦФ
Леганес
25
Иван Куэльяр
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
36
Ресио
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Райо Вальекано
1
Альберто Гарсия
ВР
18
Серхио Акьем
ЛЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
14
Хосе Анхель Посо
АП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Леганес
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Рейес
ЦЗ
21
Рубен Перес
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
9
Сабин Мерино
ЦФ
27
Микаэл Сантос
ЦФ
4-2-2-2
1
Димитриевски
11
Алекс Морено
30
Ба
2
Веласкес
5
Амат
16
Имбула
10
Медран
8
Трехо
23
Эмбарба
9
де Томас
17
Адвинкула
3-3-1-1-2
25
Куэльяр
4
Омеруо
22
Сиовас
5
Бустинса
12
Ньом
6
Весга
33
Сильва
36
Ресио
14
Родригес
21
Эн-Несири
22
Брейтуэйт
Остались в запасе
Райо Вальекано
Леганес
18
Серхио Акьем
ЛЗ
14
Хосе Анхель Посо
АП
18
Альваро Гарсия
ЛВ
1
Альберто Гарсия
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Рейес
ЦЗ
21
Рубен Перес
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
9
Сабин Мерино
ЦФ
27
Микаэл Сантос
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Остались в запасе
18
Серхио Акьем
ЛЗ
14
Хосе Анхель Посо
АП
18
Альваро Гарсия
ЛВ
1
Альберто Гарсия
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Рейес
ЦЗ
21
Рубен Перес
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
9
Сабин Мерино
ЦФ
27
Микаэл Сантос
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Статистика матча Райо Вальекано - Леганес
6
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
6
4
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Стадион:
Вальекас
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