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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Реал
Райо Вальекано - Реал: обзор матча 28 апреля 2019
Райо Вальекано
28.04.2019, воскресенье, 21:45
Испания. Примера, 35 тур
1 : 0
Завершен
Реал
23'
А. Эмбарба (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Реал
Желтая карточка
Х. Агбо Уче
90'
+3
86'
Желтая карточка
Марсело
79'
Желтая карточка
Д. Карвахаль
62'
Желтая карточка
М. Диас
Желтая карточка
М. Суарес
43'
28'
Желтая карточка
Л. Модрич
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Эмбарба
23'
22'
Желтая карточка
Х. Вальехо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Альберто Гарсия
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
30
Абдоулае Ба
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
12
Бебе
ЛВ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
18
Гарет Бэйл
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
10
Альваро Медран
ЦП
16
Жанелли Имбула
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
17
Луис Адвинкула
ЦФ
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
6
Начо
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
21
Браим Диас
ЦП
22
Иско
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
3-2-1-3-1
1
Гарсия
6
Гальвез
30
Ба
2
Тито
11
Алекс Морено
4
Суарес
4
Уче
12
Бебе
14
Посо
23
Эмбарба
24
Гуэрра
4-5-1
1
Куртуа
14
Карвахаль
19
Варан
24
Вальехо
12
Марсело
14
Льоренте
18
Бэйл
8
Кроос
14
Модрич
25
Себальос
9
Диас
Остались в запасе
Райо Вальекано
Реал
18
Альваро Гарсия
ЛВ
1
Столе Димитриевски
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
10
Альваро Медран
ЦП
16
Жанелли Имбула
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
17
Луис Адвинкула
ЦФ
10
Марко Асенсио
ПВ
1
Кейлор Навас
ВР
6
Начо
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
21
Браим Диас
ЦП
22
Иско
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
18
Альваро Гарсия
ЛВ
1
Столе Димитриевски
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
10
Альваро Медран
ЦП
16
Жанелли Имбула
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
17
Луис Адвинкула
ЦФ
Остались в запасе
10
Марко Асенсио
ПВ
1
Кейлор Навас
ВР
6
Начо
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
21
Браим Диас
ЦП
22
Иско
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Райо Вальекано - Реал
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Вальекас
Где смотреть матч:
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