Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Райо Вальекано
Алавес - Райо Вальекано: обзор матча 28 января 2019
Алавес
28.01.2019, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 21 тур
0 : 1
Завершен
Райо Вальекано
47'
Р. де Томас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алавес - Райо Вальекано
90'
+1
Желтая карточка
Бебе
89'
Желтая карточка
А. Медран
85'
Желтая карточка
С. Комесанья
84'
Желтая карточка
Ж. Имбула
Желтая карточка
Ф. Пачеко
84'
69'
Желтая карточка
А. Морено
Желтая карточка
Г. Марипан
57'
47'
ГОЛ! 0:1!
Р. де Томас
Пас отдал
Л. Адвинкула
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
18
Бурги
ЛВ
5
Дарко Брашанац
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
17
Борха
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
30
Абдоулае Ба
ЦЗ
16
Жанелли Имбула
ЦП
14
Санти Комесанья
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
9
Рауль де Томас
ЦФ
17
Луис Адвинкула
ЦФ
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
26
Адриан Дигес
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
24
Джони
ЛВ
16
Даниэль Торрес
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Райо Вальекано
1
Альберто Гарсия
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
12
Бебе
ЛВ
10
Альваро Медран
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
4-3-1-2
1
Пачеко
5
Дуарте
5
Лагвардия
3
Марипан
20
Агиррегабирия
5
Брашанац
19
Гарсия
22
Вакасо
18
Бурги
9
Кальери
17
Борха
4-2-2-2
1
Димитриевски
5
Амат
2
Веласкес
30
Ба
11
Алекс Морено
16
Имбула
14
Комесанья
23
Эмбарба
8
Трехо
17
Адвинкула
9
де Томас
Остались в запасе
Алавес
Райо Вальекано
24
Джони
ЛВ
1
Антонио Сивера
ВР
26
Адриан Дигес
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
16
Даниэль Торрес
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
18
Альваро Гарсия
ЛВ
14
Хосе Анхель Посо
АП
12
Бебе
ЛВ
1
Альберто Гарсия
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
10
Альваро Медран
ЦП
Остались в запасе
24
Джони
ЛВ
1
Антонио Сивера
ВР
26
Адриан Дигес
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
16
Даниэль Торрес
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Остались в запасе
18
Альваро Гарсия
ЛВ
14
Хосе Анхель Посо
АП
12
Бебе
ЛВ
1
Альберто Гарсия
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
10
Альваро Медран
ЦП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Алавес - Райо Вальекано
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Стадион:
Мендисорроса
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Алавес
Райо Вальекано
«Райо Вальекано» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
17:05
«Алавес» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
14:50
Ла Лига: шансы «Райо Вальекано» и «Валенсии» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 10:28
Ла Лига: шансы «Алавеса» и «Депортиво» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 10:26
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Алавес» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
14:50
Ла Лига: шансы «Алавеса» и «Депортиво» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 10:26
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Севильи» и «Алавеса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
Примера. «Барселона» поглумилась над «Алавесом» (6:1), Ямаль и Рафинья оформили по дублю
1 ноября
«Райо Вальекано» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
17:05
Ла Лига: шансы «Райо Вальекано» и «Валенсии» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 10:28
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Райо Вальекано» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+