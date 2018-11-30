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Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Эйбар
Райо Вальекано - Эйбар: обзор матча 30 ноября 2018
Райо Вальекано
30.11.2018, пятница, 23:00
Испания. Примера, 14 тур
1 : 0
Завершен
Эйбар
53'
А. Эмбарба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Эйбар
Желтая карточка
А. Морено
80'
Желтая карточка
О. Трехо
75'
Желтая карточка
Г. Элустондо
67'
65'
Желтая карточка
Р. Пенья
60'
Желтая карточка
Х. Хордан
ГОЛ! 1:0!
А. Эмбарба
Пас отдал
А. Морено
53'
Желтая карточка
Ж. Имбула
46'
38'
Желтая карточка
П. Диоп
Желтая карточка
Р. де Томас
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
16
Жанелли Имбула
ЦП
14
Санти Комесанья
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
9
Рауль де Томас
ЦФ
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Райо Вальекано
1
Альберто Гарсия
ВР
2
Тито
ЦЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
12
Бебе
ЛВ
6
Горка Элустондо
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
15
Алекс Алегрия
ЦФ
Эйбар
30
Маркель Арейтио
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
19
Кике
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
4-2-3-1
1
Димитриевски
11
Алекс Морено
6
Гальвез
5
Амат
2
Веласкес
16
Имбула
14
Комесанья
18
Гарсия
8
Трехо
23
Эмбарба
9
де Томас
3-3-2-1-1
13
Риесго
3
Анхель
15
Оливейра
4
Рамис
7
Пенья
18
Диоп
17
Кукурелья
8
Эскаланте
19
Хордан
14
Орельяна
9
Энрих
Остались в запасе
Райо Вальекано
Эйбар
12
Бебе
ЛВ
14
Хосе Анхель Посо
АП
1
Альберто Гарсия
ВР
2
Тито
ЦЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
15
Алекс Алегрия
ЦФ
30
Маркель Арейтио
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
19
Кике
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
12
Бебе
ЛВ
14
Хосе Анхель Посо
АП
1
Альберто Гарсия
ВР
2
Тито
ЦЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
15
Алекс Алегрия
ЦФ
Остались в запасе
30
Маркель Арейтио
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
19
Кике
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Райо Вальекано - Эйбар
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Информация о матче
Стадион:
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