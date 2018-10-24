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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Атлетик
Райо Вальекано - Атлетик: обзор матча 24 октября 2018
Райо Вальекано
24.10.2018, среда, 20:00
Испания. Примера, 3 тур
1 : 1
Завершен
Атлетик
23'
Х. Анхель Посо
66'
И. Муньяин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Атлетик
66'
ГОЛ! 1:1!
И. Муньяин
Желтая карточка
Ж. Имбула
59'
53'
Желтая карточка
Р. Гарсия
ГОЛ! 1:0!
Х. Анхель Посо
Пас отдал
Л. Адвинкула
23'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Альберто Гарсия
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
16
Жанелли Имбула
ЦП
14
Санти Комесанья
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
5
Гаэль Какута
АП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
9
Рауль де Томас
ЦФ
17
Луис Адвинкула
ЦФ
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
5
Перу Ноласкоайн
ОП
14
Маркель Сусаета
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
30
Абдоулае Ба
ЦЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
12
Бебе
ЛВ
15
Алекс Алегрия
ЦФ
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
17
Микель Рико
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
3-2-3-2
1
Гарсия
11
Алекс Морено
6
Гальвез
5
Амат
16
Имбула
14
Комесанья
14
Посо
5
Какута
23
Эмбарба
17
Адвинкула
9
де Томас
3-1-3-1-2
1
Эррерин
18
де Маркос
26
Мартинес
17
Бершиче
5
Ноласкоайн
14
Сусаета
8
Лопес
14
Дани Гарсия
10
Муньяин
9
Уильямс
20
Адурис
Остались в запасе
Райо Вальекано
Атлетик
18
Альваро Гарсия
ЛВ
12
Бебе
ЛВ
1
Столе Димитриевски
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
30
Абдоулае Ба
ЦЗ
15
Алекс Алегрия
ЦФ
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
17
Микель Рико
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Остались в запасе
18
Альваро Гарсия
ЛВ
12
Бебе
ЛВ
1
Столе Димитриевски
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
30
Абдоулае Ба
ЦЗ
15
Алекс Алегрия
ЦФ
Остались в запасе
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
17
Микель Рико
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Статистика матча Райо Вальекано - Атлетик
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Вальекас
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