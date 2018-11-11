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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Вильярреал
Райо Вальекано - Вильярреал: обзор матча 11 ноября 2018
Райо Вальекано
11.11.2018, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 12 тур
2 : 2
Завершен
Вильярреал
45'
Р. де Томас
66'
А. Гарсия
33'
С. Чуквуэзе
80'
Н. Сансоне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Вильярреал
90'
+2
Вторая желтая
А. Гонсалес
87'
Желтая карточка
М. Тригерос
Замена
Бебе
️️️️
А. Эмбарба
84'
81'
Замена
С. Касорла
️️️️
П. Форнальс
80'
ГОЛ! 2:2!
Н. Сансоне
Пас отдал
А. Гонсалес
Замена
Г. Элустондо
️️️️
Ж. Имбула
75'
73'
Замена
Н. Сансоне
️️️️
Х. Коста
ГОЛ! 2:1!
А. Гарсия
66'
Замена
А. Гарсия
️️️️
О. Трехо
63'
61'
Желтая карточка
А. Гонсалес
59'
Замена
А. Педраса
️️️️
Ж. Морено
ГОЛ! 1:1!
Р. де Томас
Пас отдал
О. Трехо
45'
Желтая карточка
Ж. Амат
44'
33'
ГОЛ! 0:1!
С. Чуквуэзе
Пас отдал
Р. Мори
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
30
Абдоулае Ба
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
14
Санти Комесанья
ЦП
16
Жанелли Имбула
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
8
Оскар Трехо
АП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
9
Рауль де Томас
ЦФ
17
Луис Адвинкула
ЦФ
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
35
Сантьяго Касерес
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Райо Вальекано
1
Альберто Гарсия
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
12
Бебе
ЛВ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
6
Горка Элустондо
ЦП
15
Алекс Алегрия
ЦФ
Вильярреал
1
Андрес
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
8
Санти Касорла
ЦП
16
Мануэль Итурра
ЦП
3-2-3-2
1
Димитриевски
11
Алекс Морено
5
Амат
30
Ба
14
Комесанья
16
Имбула
14
Посо
8
Трехо
23
Эмбарба
17
Адвинкула
9
де Томас
4-2-2-2
1
Асенхо
14
Мигелон
27
Гонсалес
26
Мори
24
Коста
14
Тригерос
35
Касерес
21
Чуквуэзе
8
Форнальс
9
Экамби
7
Морено
23
Эмбарба
12
Бебе
12
Бебе
23
Эмбарба
8
Трехо
18
Гарсия
18
Гарсия
8
Трехо
16
Имбула
6
Элустондо
6
Элустондо
16
Имбула
7
Морено
23
Педраса
23
Педраса
7
Морено
8
Форнальс
8
Касорла
8
Касорла
8
Форнальс
24
Коста
11
Сансоне
11
Сансоне
24
Коста
Остались в запасе
Райо Вальекано
Вильярреал
1
Альберто Гарсия
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
15
Алекс Алегрия
ЦФ
1
Андрес
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Мануэль Итурра
ЦП
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Остались в запасе
1
Альберто Гарсия
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
15
Алекс Алегрия
ЦФ
Остались в запасе
1
Андрес
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Мануэль Итурра
ЦП
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Статистика матча Райо Вальекано - Вильярреал
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
Вальекас
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