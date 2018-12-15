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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Райо Вальекано
Реал - Райо Вальекано: обзор матча 15 декабря 2018
Реал
15.12.2018, суббота, 20:30
Испания. Примера, 16 тур
1 : 0
Завершен
Райо Вальекано
13'
К. Бензема
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Райо Вальекано
Замена
Ф. Вальверде
️️️️
Л. Модрич
90'
+2
83'
Желтая карточка
Ж. Имбула
Замена
Винисиус
️️️️
К. Бензема
78'
73'
Замена
А. Алегрия
️️️️
А. Эмбарба
Замена
Д. Себальос
️️️️
М. Асенсио
71'
64'
Желтая карточка
Бебе
54'
Замена
Бебе
️️️️
А. Гальвез
54'
Замена
А. Ба
️️️️
А. Медран
39'
Желтая карточка
А. Гальвез
ГОЛ! 1:0!
К. Бензема
Пас отдал
Л. Васкес
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Сантьяго Солари
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
14
Санти Комесанья
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
16
Жанелли Имбула
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
17
Луис Адвинкула
ЦФ
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
8
Федерико Вальверде
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
22
Иско
АП
Райо Вальекано
1
Альберто Гарсия
ВР
18
Серхио Акьем
ЛЗ
30
Абдоулае Ба
ЦЗ
12
Бебе
ЛВ
14
Хосе Анхель Посо
АП
19
Серхио Морено
ЦФ
15
Алекс Алегрия
ЦФ
4-3-2-1
1
Куртуа
12
Марсело
93
Рамос
19
Варан
14
Карвахаль
14
Льоренте
8
Кроос
14
Модрич
10
Асенсио
17
Васкес
9
Бензема
4-3-2-1
1
Димитриевски
6
Гальвез
2
Тито
2
Веласкес
11
Алекс Морено
14
Комесанья
10
Медран
16
Имбула
23
Эмбарба
18
Гарсия
17
Адвинкула
9
Бензема
7
Винисиус
7
Винисиус
9
Бензема
14
Модрич
8
Вальверде
8
Вальверде
14
Модрич
10
Асенсио
25
Себальос
25
Себальос
10
Асенсио
6
Гальвез
12
Бебе
12
Бебе
6
Гальвез
10
Медран
30
Ба
30
Ба
10
Медран
23
Эмбарба
15
Алегрия
15
Алегрия
23
Эмбарба
Остались в запасе
Реал
Райо Вальекано
1
Кейлор Навас
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
22
Иско
АП
Главный тренер
Сантьяго Солари
14
Хосе Анхель Посо
АП
18
Серхио Акьем
ЛЗ
19
Серхио Морено
ЦФ
1
Альберто Гарсия
ВР
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
22
Иско
АП
Остались в запасе
14
Хосе Анхель Посо
АП
18
Серхио Акьем
ЛЗ
19
Серхио Морено
ЦФ
1
Альберто Гарсия
ВР
Главный тренер
Сантьяго Солари
Статистика матча Реал - Райо Вальекано
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Стадион:
Бернабеу
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