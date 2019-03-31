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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Бетис
Райо Вальекано - Бетис: обзор матча 31 марта 2019
Райо Вальекано
31.03.2019, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 29 тур
1 : 1
Завершен
Бетис
34'
Р. де Томас
81'
К. Тельо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Бетис
Красная карточка
Ф. Ди Санто
90'
+5
Желтая карточка
Ж. Амат
90'
87'
Желтая карточка
Л. Морон
81'
ГОЛ! 1:1!
К. Тельо
Пас отдал
В. Карвалью
Желтая карточка
Бебе
70'
Желтая карточка
А. Медран
61'
57'
Желтая карточка
В. Карвалью
Желтая карточка
Тито
52'
50'
Желтая карточка
Эмерсон
ГОЛ! 1:0!
Р. де Томас
Пас отдал
Бебе
34'
Желтая карточка
М. Суарес
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
30
Абдоулае Ба
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
12
Бебе
ЛВ
10
Альваро Медран
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
9
Рауль де Томас
ЦФ
Бетис
13
Пау Лопес
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
10
Хесе
ЛВ
10
Вильям Карвалью
ОП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
20
Серхио Каналес
АП
17
Хоакин
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Райо Вальекано
1
Альберто Гарсия
ВР
14
Санти Комесанья
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
8
Оскар Трехо
АП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
17
Луис Адвинкула
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Бетис
1
Жоэль
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
6
Хави Гарсия
ОП
6
Вилфрид Каптум
ЦП
80
Лорен Морон
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Димитриевски
5
Амат
30
Ба
2
Тито
11
Алекс Морено
4
Суарес
10
Медран
12
Бебе
14
Посо
18
Гарсия
9
де Томас
4-1-3-2
13
Лопес
22
Эмерсон
5
Бартра
26
Сидней
2
Манди
10
Карвалью
17
Хоакин
20
Каналес
10
Хесе
37
Тельо
20
Ло Чельсо
Остались в запасе
Райо Вальекано
Бетис
5
Гаэль Какута
АП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
1
Альберто Гарсия
ВР
14
Санти Комесанья
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
17
Луис Адвинкула
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
1
Жоэль
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
6
Хави Гарсия
ОП
6
Вилфрид Каптум
ЦП
80
Лорен Морон
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
5
Гаэль Какута
АП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
1
Альберто Гарсия
ВР
14
Санти Комесанья
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
17
Луис Адвинкула
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
6
Хави Гарсия
ОП
6
Вилфрид Каптум
ЦП
80
Лорен Морон
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Райо Вальекано - Бетис
5
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
0 : 0
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Вальекас
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