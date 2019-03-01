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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Жирона
Райо Вальекано - Жирона: обзор матча 01 марта 2019
Райо Вальекано
01.03.2019, пятница, 23:00
Испания. Примера, 26 тур
0 : 2
Завершен
Жирона
30'
К. Стуани
85'
К. Стуани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Жирона
90'
+2
Желтая карточка
П. Алкала
Желтая карточка
С. Комесанья
89'
85'
ГОЛ! 0:2!
К. Стуани
Пас отдал
П. Порро
84'
Желтая карточка
А. Гранель
77'
Желтая карточка
Р. Гарсия
Желтая карточка
Э. Веласкес
75'
64'
Желтая карточка
Х. Рамальо
Красная карточка
А. Ба
60'
30'
ГОЛ! 0:1!
К. Стуани
Желтая карточка
М. Суарес
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
30
Абдоулае Ба
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
14
Санти Комесанья
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
17
Луис Адвинкула
ЦФ
9
Рауль де Томас
ЦФ
Жирона
1
Горка Ирайсос
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
4
Педро Алкала
ЦЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
8
Пере Понс
ОП
6
Алекс Гранель
ЦП
12
Дуглас Луис
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
10
Порту
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
Райо Вальекано
1
Альберто Гарсия
ВР
2
Тито
ЦЗ
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
12
Бебе
ЛВ
14
Хосе Анхель Посо
АП
5
Гаэль Какута
АП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Жирона
5
Марк Муниеса
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
22
Сейду Думбия
ЦФ
11
Энтони Лосано
ЦФ
4-1-3-2
1
Димитриевски
11
Алекс Морено
30
Ба
5
Амат
4
Суарес
14
Комесанья
18
Гарсия
8
Трехо
23
Эмбарба
9
де Томас
17
Адвинкула
4-1-2-2-1
1
Ирайсос
20
Эспиноcа
4
Алкала
22
Рамальо
15
Гарсия
8
Понс
6
Гранель
12
Луис
10
Порту
10
Гарсия
7
Стуани
Остались в запасе
Райо Вальекано
Жирона
12
Бебе
ЛВ
14
Хосе Анхель Посо
АП
5
Гаэль Какута
АП
1
Альберто Гарсия
ВР
2
Тито
ЦЗ
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
23
Педро Порро
ПЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
22
Сейду Думбия
ЦФ
11
Энтони Лосано
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
Остались в запасе
12
Бебе
ЛВ
14
Хосе Анхель Посо
АП
5
Гаэль Какута
АП
1
Альберто Гарсия
ВР
2
Тито
ЦЗ
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Остались в запасе
23
Педро Порро
ПЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
22
Сейду Думбия
ЦФ
11
Энтони Лосано
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
Статистика матча Райо Вальекано - Жирона
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 10 тур
Жирона
2 : 0
18.10.2026
ФК Андорра
Информация о матче
Стадион:
Вальекас
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