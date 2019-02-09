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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Райо Вальекано
Эспаньол - Райо Вальекано: обзор матча 09 февраля 2019
Эспаньол
09.02.2019, суббота, 20:30
Испания. Примера, 23 тур
2 : 1
Завершен
Райо Вальекано
72'
Б. Иглесиас (П)
90+5'
С. Дардер
33'
А. Ба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Райо Вальекано
ГОЛ! 2:1!
С. Дардер
Пас отдал
Р. Росалес
90'
+5
77'
Желтая карточка
Ж. Амат
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Б. Иглесиас
72'
71'
Желтая карточка
Э. Веласкес
33'
ГОЛ! 0:1!
А. Ба
Пас отдал
А. Эмбарба
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
16
Роберто Росалес
ЦЗ
22
Льюис Лопес
ЦЗ
12
Дидач Вила
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
25
Марк Рока
ОП
5
Давид Лопес
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
30
Абдоулае Ба
ЦЗ
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
14
Санти Комесанья
ЦП
16
Жанелли Имбула
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
9
Рауль де Томас
ЦФ
17
Луис Адвинкула
ЦФ
Эспаньол
13
Роберто
ВР
7
Хави Пуадо
ЛВ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Райо Вальекано
1
Альберто Гарсия
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
12
Бебе
ЛВ
10
Альваро Медран
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
3-2-1-2-2
13
Лопес
16
Росалес
22
Лопес
12
Вила
25
Рока
5
Лопес
10
Дардер
10
Пьятти
21
Мелендо
9
Гарсия
7
Иглесиас
4-2-2-2
1
Димитриевски
5
Амат
30
Ба
2
Веласкес
11
Алекс Морено
14
Комесанья
16
Имбула
23
Эмбарба
18
Гарсия
17
Адвинкула
9
де Томас
Остались в запасе
Эспаньол
Райо Вальекано
7
Хави Пуадо
ЛВ
13
Роберто
ВР
23
Эстебан Гранеро
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
14
Хосе Анхель Посо
АП
4
Марио Суарес
ЦЗ
12
Бебе
ЛВ
1
Альберто Гарсия
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
10
Альваро Медран
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Остались в запасе
7
Хави Пуадо
ЛВ
13
Роберто
ВР
23
Эстебан Гранеро
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Остались в запасе
14
Хосе Анхель Посо
АП
4
Марио Суарес
ЦЗ
12
Бебе
ЛВ
1
Альберто Гарсия
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
10
Альваро Медран
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Статистика матча Эспаньол - Райо Вальекано
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Стадион:
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