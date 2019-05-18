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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Райо Вальекано
Сельта - Райо Вальекано: обзор матча 18 мая 2019
Сельта
18.05.2019, суббота, 21:45
Испания. Примера, 38 тур
2 : 2
Завершен
Райо Вальекано
82'
Я. Аспас (П)
90+2'
Я. Аспас
29'
А. Эмбарба (П)
71'
А. Медран
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Райо Вальекано
ГОЛ! 2:2!
Я. Аспас
Пас отдал
Л. Оласа
90'
+2
85'
Желтая карточка
С. Димитриевски
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Я. Аспас
82'
71'
ГОЛ! 0:2!
А. Медран
Пас отдал
А. Эмбарба
39'
Желтая карточка
А. Гарсия
29'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Эмбарба
4'
Желтая карточка
Х. Агбо Уче
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
18
Серхио Акьем
ЛЗ
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
10
Альваро Медран
ЦП
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
9
Рауль де Томас
ЦФ
17
Луис Адвинкула
ЦФ
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
77
Пионе Систо
ЦП
19
Хосабед Санчес
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
Райо Вальекано
1
Альберто Гарсия
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
12
Бебе
ЛВ
14
Санти Комесанья
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
24
Хави Гуэрра
ЦФ
4-2-2-2
36
Бланко
15
Оласа
14
Араужо
22
Кабрал
22
Мальо
5
Йокушлу
68
Лоботка
10
Будебуз
10
Мендес
9
Гомес
10
Аспас
2-2-3-2
1
Димитриевски
2
Веласкес
18
Акьем
10
Медран
4
Уче
23
Эмбарба
14
Посо
18
Гарсия
17
Адвинкула
9
де Томас
Остались в запасе
Сельта
Райо Вальекано
17
Софьян Буфал
ЛВ
1
Серхио Альварес
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
77
Пионе Систо
ЦП
19
Хосабед Санчес
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
4
Марио Суарес
ЦЗ
12
Бебе
ЛВ
1
Альберто Гарсия
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
14
Санти Комесанья
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Остались в запасе
17
Софьян Буфал
ЛВ
1
Серхио Альварес
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
77
Пионе Систо
ЦП
19
Хосабед Санчес
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
Остались в запасе
4
Марио Суарес
ЦЗ
12
Бебе
ЛВ
1
Альберто Гарсия
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
14
Санти Комесанья
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Статистика матча Сельта - Райо Вальекано
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Стадион:
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