Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Эспаньол
Райо Вальекано - Эспаньол: обзор матча 28 сентября 2018
Райо Вальекано
28.09.2018, пятница, 22:00
Испания. Примера, 7 тур
2 : 2
Завершен
Эспаньол
6'
Р. де Томас
47'
Г. Какута (П)
19'
Б. Иглесиас
45+1'
Э. Гранеро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Эспаньол
87'
Желтая карточка
В. Санчес
83'
Желтая карточка
М. Рока
79'
Желтая карточка
Э. Гранеро
Желтая карточка
С. Комесанья
64'
Желтая карточка
Бебе
58'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Г. Какута
47'
45'
+1
ГОЛ! 1:2!
Э. Гранеро
19'
ГОЛ! 1:1!
Б. Иглесиас
Пас отдал
М. Эрмосо
ГОЛ! 1:0!
Р. де Томас
Пас отдал
О. Трехо
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
14
Санти Комесанья
ВР
1
Альберто Гарсия
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
30
Абдоулае Ба
ЦЗ
12
Бебе
ЛВ
16
Жанелли Имбула
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
8
Оскар Трехо
АП
17
Луис Адвинкула
ЦФ
9
Рауль де Томас
ЦФ
Эспаньол
12
Дидач Вила
ВР
13
Диего Лопес
ВР
5
Налдо
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
25
Марк Рока
ОП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
9
Серхио Гарсия
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
10
Альваро Медран
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
15
Алекс Алегрия
ЦФ
Эспаньол
13
Роберто
ВР
16
Роберто Росалес
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
10
Серхи Дардер
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
30
Эрнан Перес
ЦФ
3-1-3-2
14
Комесанья
11
Алекс Морено
30
Ба
5
Амат
16
Имбула
12
Бебе
8
Трехо
5
Какута
9
де Томас
17
Адвинкула
2-1-3-3
12
Вила
5
Налдо
22
Эрмосо
25
Рока
23
Гранеро
21
Лопес
4
Санчес
7
Иглесиас
12
Баптистао
9
Гарсия
Остались в запасе
Райо Вальекано
Эспаньол
14
Хосе Анхель Посо
АП
18
Альваро Гарсия
ЛВ
23
Адриан Эмбарба
ПВ
1
Столе Димитриевски
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
10
Альваро Медран
ЦП
15
Алекс Алегрия
ЦФ
21
Оскар Мелендо
ПВ
13
Роберто
ВР
16
Роберто Росалес
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
10
Серхи Дардер
ЦП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
30
Эрнан Перес
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Остались в запасе
14
Хосе Анхель Посо
АП
18
Альваро Гарсия
ЛВ
23
Адриан Эмбарба
ПВ
1
Столе Димитриевски
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
10
Альваро Медран
ЦП
15
Алекс Алегрия
ЦФ
Остались в запасе
21
Оскар Мелендо
ПВ
13
Роберто
ВР
16
Роберто Росалес
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
10
Серхи Дардер
ЦП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
30
Эрнан Перес
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Статистика матча Райо Вальекано - Эспаньол
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Вальекас
Новости команд
Все
Райо Вальекано
Эспаньол
«Райо Вальекано» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
17:05
«Атлетик» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
Вчера, 21:50
Ла Лига: шансы «Райо Вальекано» и «Валенсии» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 10:28
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
19 ноября
4
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
19 ноября
«Райо Вальекано» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
17:05
Ла Лига: шансы «Райо Вальекано» и «Валенсии» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 10:28
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Райо Вальекано» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
«Атлетик» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
Вчера, 21:50
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
19 ноября
4
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
19 ноября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+