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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Райо Вальекано
Бетис - Райо Вальекано: обзор матча 09 декабря 2018
Бетис
09.12.2018, воскресенье, 22:45
Испания. Примера, 15 тур
2 : 0
Завершен
Райо Вальекано
59'
Д. Ло Чельсо (П)
76'
Сидней
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Райо Вальекано
ГОЛ! 2:0!
Сидней
Пас отдал
В. Карвалью
76'
61'
Желтая карточка
А. Медран
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Ло Чельсо
59'
Желтая карточка
А. Барраган
58'
33'
Желтая карточка
А. Эмбарба
33'
Желтая карточка
С. Комесанья
Желтая карточка
В. Карвалью
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
13
Пау Лопес
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
20
Серхио Каналес
АП
80
Лорен Морон
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
14
Санти Комесанья
ЦП
16
Жанелли Имбула
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
8
Оскар Трехо
АП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
17
Луис Адвинкула
ЦФ
Бетис
1
Жоэль
ВР
37
Кристиан Тельо
ЛВ
14
Такаши Инуи
ЛВ
6
Хави Гарсия
ОП
6
Вилфрид Каптум
ЦП
17
Хоакин
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
Райо Вальекано
1
Альберто Гарсия
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
12
Бебе
ЛВ
10
Альваро Медран
ЦП
9
Рауль де Томас
ЦФ
3-3-2-2
13
Лопес
2
Манди
5
Бартра
26
Сидней
23
Фирпо
10
Карвалью
19
Барраган
20
Каналес
20
Ло Чельсо
19
Санабрия
80
Морон
3-2-3-2
1
Димитриевски
6
Гальвез
5
Амат
11
Алекс Морено
14
Комесанья
16
Имбула
23
Эмбарба
8
Трехо
18
Гарсия
17
Адвинкула
14
Посо
Остались в запасе
Бетис
Райо Вальекано
1
Жоэль
ВР
6
Хави Гарсия
ОП
6
Вилфрид Каптум
ЦП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
14
Такаши Инуи
ЛВ
17
Хоакин
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
12
Бебе
ЛВ
1
Альберто Гарсия
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
10
Альваро Медран
ЦП
9
Рауль де Томас
ЦФ
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
6
Хави Гарсия
ОП
6
Вилфрид Каптум
ЦП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
14
Такаши Инуи
ЛВ
17
Хоакин
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
Остались в запасе
12
Бебе
ЛВ
1
Альберто Гарсия
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
10
Альваро Медран
ЦП
9
Рауль де Томас
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Статистика матча Бетис - Райо Вальекано
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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