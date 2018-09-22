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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Алавес
Райо Вальекано - Алавес: обзор матча 22 сентября 2018
Райо Вальекано
22.09.2018, суббота, 14:00
Испания. Примера, 5 тур
1 : 5
Завершен
Алавес
30'
Р. де Томас
8'
Х. Наварро
34'
И. Гомес
56'
Х. Кальери
77'
И. Гомес
90+5'
Бурги
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Алавес
90'
+5
ГОЛ! 1:5!
Бурги
Желтая карточка
Ж. Имбула
90'
+4
77'
ГОЛ! 1:4!
И. Гомес
Пас отдал
Р. Собрино
56'
ГОЛ! 1:3!
Х. Кальери
Пас отдал
Д. Гуидетти
Красная карточка
А. Ба
35'
34'
ГОЛ! 1:2!
И. Гомес
Пас отдал
Джони
ГОЛ! 1:1!
Р. де Томас
30'
23'
Желтая карточка
Р. Дуарте
8'
ГОЛ! 0:1!
Х. Наварро
Пас отдал
Джони
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
17
Луис Адвинкула
ВР
1
Альберто Гарсия
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
30
Абдоулае Ба
ЦЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
6
Горка Элустондо
ЦП
16
Жанелли Имбула
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
8
Оскар Трехо
АП
9
Рауль де Томас
ЦФ
Алавес
3
Гильермо Марипан
ВР
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
24
Джони
ЛВ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
12
Бебе
ЛВ
10
Альваро Медран
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
15
Алекс Алегрия
ЦФ
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
26
Адриан Дигес
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
18
Бурги
ЛВ
19
Ману Гарсия
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
27
Патрик Твумаси
ЦФ
3-2-3-1
17
Адвинкула
11
Алекс Морено
30
Ба
5
Амат
6
Элустондо
16
Имбула
18
Гарсия
8
Трехо
5
Какута
9
де Томас
3-2-1-3
3
Марипан
23
Наварро
5
Лагвардия
5
Дуарте
22
Вакасо
5
Брашанац
24
Джони
11
Гомес
9
Кальери
11
Гуидетти
Остались в запасе
Райо Вальекано
Алавес
12
Бебе
ЛВ
14
Хосе Анхель Посо
АП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
1
Столе Димитриевски
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
10
Альваро Медран
ЦП
15
Алекс Алегрия
ЦФ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
1
Антонио Сивера
ВР
26
Адриан Дигес
ЦЗ
19
Ману Гарсия
ЦП
18
Бурги
ЛВ
19
Рубен Собрино
ЦФ
27
Патрик Твумаси
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Остались в запасе
12
Бебе
ЛВ
14
Хосе Анхель Посо
АП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
1
Столе Димитриевски
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
10
Альваро Медран
ЦП
15
Алекс Алегрия
ЦФ
Остались в запасе
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
1
Антонио Сивера
ВР
26
Адриан Дигес
ЦЗ
19
Ману Гарсия
ЦП
18
Бурги
ЛВ
19
Рубен Собрино
ЦФ
27
Патрик Твумаси
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Статистика матча Райо Вальекано - Алавес
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Информация о матче
Стадион:
Вальекас
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