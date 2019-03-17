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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Райо Вальекано
Вильярреал - Райо Вальекано: обзор матча 17 марта 2019
Вильярреал
17.03.2019, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 28 тур
3 : 1
Завершен
Райо Вальекано
50'
К. Токо Экамби
52'
К. Токо Экамби
88'
Ж. Морено
20'
М. Суарес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Райо Вальекано
ГОЛ! 3:1!
Ж. Морено
Пас отдал
М. Морланес
88'
Желтая карточка
А. Гонсалес
82'
82'
Желтая карточка
Ж. Амат
Желтая карточка
В. Руис
79'
66'
Желтая карточка
А. Гальвез
ГОЛ! 2:1!
К. Токо Экамби
Пас отдал
В. Иборра
52'
51'
Желтая карточка
Э. Веласкес
ГОЛ! 1:1!
К. Токо Экамби
50'
Желтая карточка
Р. Мори
44'
20'
ГОЛ! 0:1!
М. Суарес
Пас отдал
Ж. Имбула
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
24
Хауме Коста
ЛЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
8
Мануэль Морланес
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
12
Бебе
ЛВ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
16
Жанелли Имбула
ЦП
9
Рауль де Томас
ЦФ
17
Луис Адвинкула
ЦФ
Вильярреал
1
Андрес
ВР
14
Мигелон
ПЗ
35
Сантьяго Касерес
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
7
Жерар Морено
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Райо Вальекано
1
Альберто Гарсия
ВР
2
Тито
ЦЗ
14
Санти Комесанья
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
8
Оскар Трехо
АП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
3-2-3-1-1
1
Асенхо
26
Мори
4
Руис
27
Гонсалес
24
Коста
23
Педраса
8
Морланес
10
Иборра
8
Касорла
21
Чуквуэзе
9
Экамби
3-2-1-2-2
1
Димитриевски
5
Амат
6
Гальвез
2
Веласкес
4
Суарес
11
Алекс Морено
16
Имбула
12
Бебе
18
Гарсия
17
Адвинкула
9
де Томас
Остались в запасе
Вильярреал
Райо Вальекано
14
Мигелон
ПЗ
1
Андрес
ВР
35
Сантьяго Касерес
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
7
Жерар Морено
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
14
Хосе Анхель Посо
АП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
1
Альберто Гарсия
ВР
2
Тито
ЦЗ
14
Санти Комесанья
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
Остались в запасе
14
Мигелон
ПЗ
1
Андрес
ВР
35
Сантьяго Касерес
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
7
Жерар Морено
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Остались в запасе
14
Хосе Анхель Посо
АП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
1
Альберто Гарсия
ВР
2
Тито
ЦЗ
14
Санти Комесанья
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
Главный тренер
Иньиго Перес
Статистика матча Вильярреал - Райо Вальекано
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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