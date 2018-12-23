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Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Леванте
Райо Вальекано - Леванте: обзор матча 23 декабря 2018
Райо Вальекано
23.12.2018, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 17 тур
2 : 1
Завершен
Леванте
23'
А. Гарсия (АГ)
67'
Р. де Томас
60'
Р. Рочина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Леванте
Желтая карточка
С. Димитриевски
90'
+5
Желтая карточка
Ж. Имбула
90'
80'
Желтая карточка
Р. Рочина
ГОЛ! 2:1!
Р. де Томас
67'
60'
ГОЛ! 1:1!
Р. Рочина
Пас отдал
Х. Луис Моралес
58'
Желтая карточка
С. Поштиго
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Гарсия
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
30
Абдоулае Ба
ЦЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
16
Жанелли Имбула
ЦП
14
Санти Комесанья
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
9
Рауль де Томас
ЦФ
17
Луис Адвинкула
ЦФ
Леванте
13
Ойер
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
10
Энис Барди
АП
16
Рубен Рочина
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Райо Вальекано
1
Альберто Гарсия
ВР
2
Тито
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
12
Бебе
ЛВ
14
Хосе Анхель Посо
АП
8
Оскар Трехо
АП
15
Алекс Алегрия
ЦФ
Леванте
13
Айтор
ВР
5
Чема
ЦЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
17
Никола Вукчевич
ОП
14
Санин Прсич
ЦП
7
Рафаэль Двамена
ЦФ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
4-2-2-2
1
Димитриевски
11
Алекс Морено
2
Веласкес
30
Ба
5
Амат
16
Имбула
14
Комесанья
18
Гарсия
23
Эмбарба
17
Адвинкула
9
де Томас
4-1-2-3
13
Ойер
23
Коке
21
Поштиго
44
Пьер
3
Гарсия
20
Кампанья
16
Рочина
10
Барди
25
Моралес
9
Марти
9
Майорал
Остались в запасе
Райо Вальекано
Леванте
12
Бебе
ЛВ
14
Хосе Анхель Посо
АП
1
Альберто Гарсия
ВР
2
Тито
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
8
Оскар Трехо
АП
15
Алекс Алегрия
ЦФ
27
Мозес Саймон
ЛВ
17
Никола Вукчевич
ОП
13
Айтор
ВР
5
Чема
ЦЗ
14
Санин Прсич
ЦП
7
Рафаэль Двамена
ЦФ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Остались в запасе
12
Бебе
ЛВ
14
Хосе Анхель Посо
АП
1
Альберто Гарсия
ВР
2
Тито
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
8
Оскар Трехо
АП
15
Алекс Алегрия
ЦФ
Остались в запасе
27
Мозес Саймон
ЛВ
17
Никола Вукчевич
ОП
13
Айтор
ВР
5
Чема
ЦЗ
14
Санин Прсич
ЦП
7
Рафаэль Двамена
ЦФ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Статистика матча Райо Вальекано - Леванте
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Вальекас
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