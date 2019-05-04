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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Райо Вальекано
Леванте - Райо Вальекано: обзор матча 04 мая 2019
Леванте
04.05.2019, суббота, 14:00
Испания. Примера, 36 тур
4 : 1
Завершен
Райо Вальекано
14'
Х. Кампанья
43'
Р. Везо
85'
Джейсон
90'
Э. Барди
71'
А. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Райо Вальекано
ГОЛ! 4:1!
Э. Барди
Пас отдал
М. Саймон
90'
Желтая карточка
Х. Кампанья
85'
ГОЛ! 3:1!
Джейсон
Пас отдал
Х. Кампанья
85'
82'
Вторая желтая
А. Эмбарба
78'
Желтая карточка
А. Эмбарба
71'
ГОЛ! 2:1!
А. Гарсия
Пас отдал
Х. Гуэрра
68'
Желтая карточка
М. Суарес
58'
Желтая карточка
А. Медран
ГОЛ! 2:0!
Р. Везо
Пас отдал
Х. Кампанья
43'
ГОЛ! 1:0!
Х. Кампанья
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
13
Айтор
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
20
Хосе Кампанья
ЦП
10
Энис Барди
АП
23
Джейсон
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Райо Вальекано
1
Альберто Гарсия
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
30
Абдоулае Ба
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
12
Бебе
ЛВ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
9
Рауль де Томас
ЦФ
Леванте
13
Ойер
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
16
Рубен Рочина
ПВ
9
Рохер Марти
ЦФ
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
16
Жанелли Имбула
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
24
Хави Гуэрра
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Айтор
3
Гарсия
44
Пьер
21
Рубен Везо
23
Коке
17
Вукчевич
20
Кампанья
10
Барди
23
Джейсон
25
Моралес
9
Майорал
3-2-1-3-1
1
Гарсия
6
Гальвез
30
Ба
2
Тито
4
Суарес
11
Алекс Морено
4
Уче
23
Эмбарба
14
Посо
12
Бебе
9
де Томас
Остались в запасе
Леванте
Райо Вальекано
27
Мозес Саймон
ЛВ
13
Ойер
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
16
Рубен Рочина
ПВ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
18
Альваро Гарсия
ЛВ
5
Гаэль Какута
АП
1
Столе Димитриевски
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
16
Жанелли Имбула
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Остались в запасе
27
Мозес Саймон
ЛВ
13
Ойер
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
16
Рубен Рочина
ПВ
9
Рохер Марти
ЦФ
Остались в запасе
18
Альваро Гарсия
ЛВ
5
Гаэль Какута
АП
1
Столе Димитриевски
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
16
Жанелли Имбула
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Леванте - Райо Вальекано
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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