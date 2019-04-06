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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Валенсия
Райо Вальекано - Валенсия: обзор матча 06 апреля 2019
Райо Вальекано
06.04.2019, суббота, 19:30
Испания. Примера, 31 тур
2 : 0
Завершен
Валенсия
32'
Р. де Томас
90+1'
М. Суарес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Валенсия
ГОЛ! 2:0!
М. Суарес
Пас отдал
А. Эмбарба
90'
+1
84'
Желтая карточка
М. Дьякаби
76'
Желтая карточка
Ф. Ронкалья
Желтая карточка
А. Гальвез
55'
ГОЛ! 1:0!
Р. де Томас
Пас отдал
А. Эмбарба
32'
29'
Желтая карточка
Ф. Торрес
Желтая карточка
Р. де Томас
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Альберто Гарсия
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
30
Абдоулае Ба
ЦЗ
12
Бебе
ЛВ
14
Хосе Анхель Посо
АП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
17
Луис Адвинкула
ЦФ
9
Рауль де Томас
ЦФ
Валенсия
33
Нето
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
10
Даниэль Парехо
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
9
Ферран Торрес
ПВ
19
Родриго
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
18
Серхио Акьем
ЛЗ
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
14
Санти Комесанья
ЦП
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
10
Даниэль Васс
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
3-2-3-2
1
Гарсия
2
Тито
6
Гальвез
30
Ба
11
Алекс Морено
4
Суарес
12
Бебе
14
Посо
23
Эмбарба
9
де Томас
17
Адвинкула
4-2-2-2
33
Нето
14
Ронкалья
4
Дьякаби
3
Паулиста
14
Гайя
10
Парехо
19
Кондогбиа
9
Торрес
90
Черышев
77
Мина
19
Родриго
Остались в запасе
Райо Вальекано
Валенсия
18
Серхио Акьем
ЛЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
1
Столе Димитриевски
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
14
Санти Комесанья
ЦП
24
Хави Гуэрра
ЦФ
10
Даниэль Васс
ЦП
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
18
Карлос Солер
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
18
Серхио Акьем
ЛЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
1
Столе Димитриевски
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
14
Санти Комесанья
ЦП
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Остались в запасе
10
Даниэль Васс
ЦП
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
18
Карлос Солер
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Райо Вальекано - Валенсия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
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