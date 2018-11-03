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Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Барселона
Райо Вальекано - Барселона: обзор матча 03 ноября 2018
Райо Вальекано
03.11.2018, суббота, 22:45
Испания. Примера, 11 тур
2 : 3
Завершен
Барселона
35'
Х. Анхель Посо
57'
А. Гарсия
11'
Л. Суарес
87'
У. Дембеле
90'
Л. Суарес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Барселона
Желтая карточка
Э. Веласкес
90'
+2
90'
ГОЛ! 2:3!
Л. Суарес
Пас отдал
С. Роберто
Желтая карточка
А. Гарсия
89'
87'
ГОЛ! 2:2!
У. Дембеле
Пас отдал
Ж. Пике
Замена
Э. Веласкес
️️️️
А. Гальвез
71'
70'
Желтая карточка
Ж. Альба
67'
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
Ф. Коутиньо
67'
Замена
А. Видаль
️️️️
Артур
Замена
А. Алегрия
️️️️
Р. де Томас
65'
ГОЛ! 2:1!
А. Гарсия
57'
Замена
А. Гарсия
️️️️
О. Трехо
56'
52'
Замена
У. Дембеле
️️️️
Рафинья
Желтая карточка
Р. де Томас
49'
ГОЛ! 1:1!
Х. Анхель Посо
35'
17'
Желтая карточка
К. Лангле
11'
ГОЛ! 0:1!
Л. Суарес
Пас отдал
Ж. Альба
Желтая карточка
Ж. Амат
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Альберто Гарсия
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
16
Жанелли Имбула
ЦП
14
Санти Комесанья
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
8
Оскар Трехо
АП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
9
Рауль де Томас
ЦФ
17
Луис Адвинкула
ЦФ
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
6
Артур
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
12
Рафинья
ЦП
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
30
Абдоулае Ба
ЦЗ
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
12
Бебе
ЛВ
5
Гаэль Какута
АП
15
Алекс Алегрия
ЦФ
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
27
Нельсон Семеду
ПЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
3-2-3-2
1
Гарсия
11
Алекс Морено
5
Амат
6
Гальвез
16
Имбула
14
Комесанья
14
Посо
8
Трехо
23
Эмбарба
17
Адвинкула
9
де Томас
3-1-4-1-1
1
тер Стеген
3
Пике
2
Лангле
18
Альба
5
Бускетс
6
Артур
11
Ракитич
12
Рафинья
6
Роберто
11
Коутиньо
9
Суарес
8
Трехо
18
Гарсия
18
Гарсия
8
Трехо
6
Гальвез
2
Веласкес
2
Веласкес
6
Гальвез
9
де Томас
15
Алегрия
15
Алегрия
9
де Томас
6
Артур
23
Видаль
23
Видаль
6
Артур
12
Рафинья
10
Дембеле
10
Дембеле
12
Рафинья
11
Коутиньо
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
11
Коутиньо
Остались в запасе
Райо Вальекано
Барселона
12
Бебе
ЛВ
5
Гаэль Какута
АП
1
Столе Димитриевски
ВР
30
Абдоулае Ба
ЦЗ
24
Яспер Силлессен
ВР
27
Нельсон Семеду
ПЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
12
Бебе
ЛВ
5
Гаэль Какута
АП
1
Столе Димитриевски
ВР
30
Абдоулае Ба
ЦЗ
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
27
Нельсон Семеду
ПЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Райо Вальекано - Барселона
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Вальекас
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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