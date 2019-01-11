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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Сельта
Райо Вальекано - Сельта: обзор матча 11 января 2019
Райо Вальекано
11.01.2019, пятница, 23:00
Испания. Примера, 19 тур
4 : 2
Завершен
Сельта
4'
Р. де Томас
37'
Р. де Томас
77'
Р. де Томас
90+1'
Бебе
13'
Н. Араужо
18'
М. Гомес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Сельта
Желтая карточка
Бебе
90'
+2
ГОЛ! 4:2!
Бебе
Пас отдал
Э. Веласкес
90'
+1
Желтая карточка
Э. Веласкес
80'
ГОЛ! 3:2!
Р. де Томас
Пас отдал
Э. Веласкес
77'
Желтая карточка
Л. Адвинкула
71'
ГОЛ! 2:2!
Р. де Томас
Пас отдал
Л. Адвинкула
37'
19'
Желтая карточка
Б. Мендес
18'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
М. Гомес
Желтая карточка
А. Ба
16'
13'
ГОЛ! 1:1!
Н. Араужо
ГОЛ! 1:0!
Р. де Томас
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
30
Абдоулае Ба
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
16
Жанелли Имбула
ЦП
14
Санти Комесанья
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
17
Луис Адвинкула
ЦФ
9
Рауль де Томас
ЦФ
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
19
Хосабед Санчес
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Мигел Кардозу
Райо Вальекано
1
Альберто Гарсия
ВР
2
Тито
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
12
Бебе
ЛВ
10
Альваро Медран
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
20
Кевин Васкес
ПЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
77
Пионе Систо
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
10
Деннис Эккерт
ЦФ
4-2-2-2
1
Димитриевски
11
Алекс Морено
5
Амат
2
Веласкес
30
Ба
16
Имбула
14
Комесанья
8
Трехо
23
Эмбарба
9
де Томас
17
Адвинкула
4-3-2-1
36
Бланко
22
Мальо
22
Кабрал
14
Араужо
17
Юнка
19
Санчес
5
Йокушлу
8
Бельтран
10
Мендес
17
Буфал
9
Гомес
Остались в запасе
Райо Вальекано
Сельта
18
Альваро Гарсия
ЛВ
14
Хосе Анхель Посо
АП
12
Бебе
ЛВ
1
Альберто Гарсия
ВР
2
Тито
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
10
Альваро Медран
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
1
Серхио Альварес
ВР
20
Кевин Васкес
ПЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
77
Пионе Систо
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
10
Деннис Эккерт
ЦФ
Главный тренер
Мигел Кардозу
Остались в запасе
18
Альваро Гарсия
ЛВ
14
Хосе Анхель Посо
АП
12
Бебе
ЛВ
1
Альберто Гарсия
ВР
2
Тито
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
10
Альваро Медран
ЦП
Остались в запасе
7
Эмре Мор
ПВ
1
Серхио Альварес
ВР
20
Кевин Васкес
ПЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
77
Пионе Систо
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
10
Деннис Эккерт
ЦФ
Главный тренер
Мигел Кардозу
Статистика матча Райо Вальекано - Сельта
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Стадион:
Вальекас
Где смотреть матч:
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