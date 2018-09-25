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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Райо Вальекано
Реал Сосьедад - Райо Вальекано: обзор матча 25 сентября 2018
Реал Сосьедад
25.09.2018, вторник, 22:00
Испания. Примера, 6 тур
2 : 2
Завершен
Райо Вальекано
5'
Х. Баутиста
78'
В. Жозе
31'
Л. Адвинкула
36'
О. Трехо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Райо Вальекано
90'
+1
Желтая карточка
О. Трехо
Желтая карточка
Х. Сальдуа
89'
Желтая карточка
М. Мерино
81'
ГОЛ! 2:2!
В. Жозе
Пас отдал
Х. Сальдуа
78'
Желтая карточка
Э. Морено
77'
62'
Желтая карточка
Г. Какута
61'
Желтая карточка
Л. Адвинкула
36'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
О. Трехо
31'
ГОЛ! 1:1!
Л. Адвинкула
Желтая карточка
И. Субельдия
15'
ГОЛ! 1:0!
Х. Баутиста
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
14
Рубен Пардо
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
23
Лука Сангалли
АП
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Райо Вальекано
14
Санти Комесанья
ВР
1
Альберто Гарсия
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
12
Бебе
ЛВ
10
Альваро Медран
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
8
Оскар Трехо
АП
9
Рауль де Томас
ЦФ
17
Луис Адвинкула
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
16
Рауль Навас
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
16
Жанелли Имбула
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
15
Алекс Алегрия
ЦФ
3-2-2-2-1
28
Рульи
5
Субельдия
6
Элустондо
15
Морено
77
Родригес
2
Сальдуа
14
Пардо
23
Мерино
21
Оярсабаль
23
Сангалли
9
Баутиста
3-1-3-2
14
Комесанья
5
Амат
6
Гальвез
11
Алекс Морено
10
Медран
5
Какута
8
Трехо
12
Бебе
17
Адвинкула
9
де Томас
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Райо Вальекано
2
Андони Горосабель
ПЗ
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
16
Рауль Навас
ЦЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
14
Хосе Анхель Посо
АП
18
Альваро Гарсия
ЛВ
23
Адриан Эмбарба
ПВ
1
Столе Димитриевски
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
16
Жанелли Имбула
ЦП
15
Алекс Алегрия
ЦФ
Остались в запасе
2
Андони Горосабель
ПЗ
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
16
Рауль Навас
ЦЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Остались в запасе
14
Хосе Анхель Посо
АП
18
Альваро Гарсия
ЛВ
23
Адриан Эмбарба
ПВ
1
Столе Димитриевски
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
16
Жанелли Имбула
ЦП
15
Алекс Алегрия
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Статистика матча Реал Сосьедад - Райо Вальекано
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Стадион:
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