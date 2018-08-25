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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Райо Вальекано
Атлетико - Райо Вальекано: обзор матча 25 августа 2018
Атлетико
25.08.2018, суббота, 21:15
Испания. Примера, 2 тур
1 : 0
Завершен
Райо Вальекано
63'
А. Гризманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Райо Вальекано
Желтая карточка
Коке
88'
77'
Замена
С. Морено
️️️️
А. Гарсия
Замена
Ж. Мартинш
️️️️
А. Гризманн
76'
69'
Замена
А. Медран
️️️️
С. Комесанья
69'
Замена
Х. Анхель Посо
️️️️
Г. Какута
Замена
Коке
️️️️
А. Корреа
66'
ГОЛ! 1:0!
А. Гризманн
Пас отдал
С. Савич
63'
Замена
Т. Парти
️️️️
Хуанфран
36'
29'
Желтая карточка
А. Гарсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
16
Родри
ОП
8
Сауль Ньигес
ЦП
18
Тома Лемар
АП
10
Анхель Корреа
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Райо Вальекано
1
Альберто Гарсия
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
30
Абдоулае Ба
ЦЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
14
Санти Комесанья
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
8
Оскар Трехо
АП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
17
Луис Адвинкула
ЦФ
Атлетико
1
Антонио Адан
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
18
Томас Парти
ЦП
6
Коке
ЦП
10
Желсон Мартинш
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
Райо Вальекано
30
Мигель Анхель Морро
ВР
18
Серхио Акьем
ЛЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
10
Альваро Медран
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
19
Серхио Морено
ЦФ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Облак
21
Эрнандес
15
Савич
2
Годин
20
Хуанфран
16
Родри
8
Ньигес
18
Лемар
10
Корреа
19
Коста
7
Гризманн
3-2-3-2
1
Гарсия
5
Амат
30
Ба
11
Алекс Морено
14
Комесанья
6
Элустондо
23
Эмбарба
8
Трехо
18
Гарсия
17
Адвинкула
5
Какута
7
Гризманн
10
Мартинш
10
Мартинш
7
Гризманн
20
Хуанфран
18
Парти
18
Парти
20
Хуанфран
10
Корреа
6
Коке
6
Коке
10
Корреа
5
Какута
14
Посо
14
Посо
5
Какута
18
Гарсия
19
Морено
19
Морено
18
Гарсия
14
Комесанья
10
Медран
10
Медран
14
Комесанья
Остались в запасе
Атлетико
Райо Вальекано
1
Антонио Адан
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
30
Мигель Анхель Морро
ВР
18
Серхио Акьем
ЛЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
9
Никола Калинич
ЦФ
Остались в запасе
30
Мигель Анхель Морро
ВР
18
Серхио Акьем
ЛЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Атлетико - Райо Вальекано
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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