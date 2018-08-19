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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Севилья
Райо Вальекано - Севилья: обзор матча 19 августа 2018
Райо Вальекано
19.08.2018, воскресенье, 21:15
Испания. Примера, 1 тур
1 : 4
Завершен
Севилья
85'
А. Эмбарба (П)
15'
Ф. Васкес
31'
А. Силва
45'
А. Силва
79'
А. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Севилья
ГОЛ с пенальти! 1:4!
А. Эмбарба
85'
79'
ГОЛ! 0:4!
А. Силва
Пас отдал
Ф. Васкес
77'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
П. Сарабия
Замена
Л. Адвинкула
️️️️
Х. Анхель Посо
76'
70'
Замена
И. Амаду
️️️️
Э. Банега
Замена
Х. Гуэрра
️️️️
А. Медран
68'
61'
Замена
А. Видаль
️️️️
С. Эскудеро
45'
ГОЛ! 0:3!
А. Силва
Пас отдал
Г. Меркадо
31'
ГОЛ! 0:2!
А. Силва
Пас отдал
С. Эскудеро
15'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Васкес
Пас отдал
Х. Навас
Желтая карточка
Х. Анхель Посо
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Альберто Гарсия
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
30
Абдоулае Ба
ЦЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
10
Альваро Медран
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
5
Гаэль Какута
АП
8
Оскар Трехо
АП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
Севилья
25
Габриэль Меркадо
ВР
31
Томаш Вацлик
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
16
Роке Меса
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
20
Франко Васкес
АП
7
Пабло Сарабия
ПВ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Пабло Мачин
Райо Вальекано
30
Мигель Анхель Морро
ВР
18
Серхио Акьем
ЛЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
19
Серхио Морено
ЦФ
7
Ласс Бангура
ЦФ
17
Луис Адвинкула
ЦФ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Севилья
12
Хуан Сориано
ВР
23
Йорис Наньон
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Гарсия
2
Тито
30
Ба
5
Дорадо
11
Алекс Морено
5
Амат
10
Медран
5
Какута
8
Трехо
23
Эмбарба
14
Посо
4-2-2-1
25
Меркадо
16
Навас
24
Кьер
21
Гомес
18
Эскудеро
16
Меса
11
Банега
7
Сарабия
20
Васкес
19
Силва
14
Посо
17
Адвинкула
17
Адвинкула
14
Посо
10
Медран
24
Гуэрра
24
Гуэрра
10
Медран
11
Банега
10
Амаду
10
Амаду
11
Банега
18
Эскудеро
22
Видаль
22
Видаль
18
Эскудеро
7
Сарабия
10
Муриэль
10
Муриэль
7
Сарабия
Остались в запасе
Райо Вальекано
Севилья
18
Серхио Акьем
ЛЗ
19
Серхио Морено
ЦФ
30
Мигель Анхель Морро
ВР
6
Горка Элустондо
ЦП
7
Ласс Бангура
ЦФ
12
Хуан Сориано
ВР
23
Йорис Наньон
ЦЗ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Пабло Мачин
Остались в запасе
18
Серхио Акьем
ЛЗ
19
Серхио Морено
ЦФ
30
Мигель Анхель Морро
ВР
6
Горка Элустондо
ЦП
7
Ласс Бангура
ЦФ
Остались в запасе
12
Хуан Сориано
ВР
23
Йорис Наньон
ЦЗ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Пабло Мачин
Статистика матча Райо Вальекано - Севилья
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Вальекас
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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