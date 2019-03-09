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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Райо Вальекано
Барселона - Райо Вальекано: обзор матча 09 марта 2019
Барселона
09.03.2019, суббота, 20:30
Испания. Примера, 27 тур
3 : 1
Завершен
Райо Вальекано
38'
Ж. Пике
51'
Л. Месси (П)
82'
Л. Суарес
24'
Р. де Томас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Райо Вальекано
89'
Желтая карточка
Ж. Имбула
Замена
Малком
️️️️
С. Бускетс
85'
ГОЛ! 3:1!
Л. Суарес
Пас отдал
И. Ракитич
82'
80'
Замена
А. Эмбарба
️️️️
А. Гарсия
Замена
И. Ракитич
️️️️
Ф. Коутиньо
80'
Желтая карточка
С. Бускетс
79'
68'
Желтая карточка
Э. Веласкес
64'
Замена
Х. Анхель Посо
️️️️
Ж. Амат
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Л. Месси
51'
Замена
У. Дембеле
️️️️
Артур
46'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Пике
Пас отдал
Л. Месси
38'
24'
ГОЛ! 0:1!
Р. де Томас
Пас отдал
А. Гарсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Жерар Пике
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
18
Жорди Альба
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
23
Артуро Видаль
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
6
Артур
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
12
Бебе
ЛВ
14
Санти Комесанья
ЦП
16
Жанелли Имбула
ЦП
9
Рауль де Томас
ЦФ
17
Луис Адвинкула
ЦФ
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
10
Малком
ПВ
10
Усман Дембеле
ПВ
Райо Вальекано
1
Альберто Гарсия
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
14
Хосе Анхель Посо
АП
8
Оскар Трехо
АП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
4-3-2-1
1
тер Стеген
3
Пике
14
Умтити
18
Альба
27
Семеду
23
Видаль
5
Бускетс
6
Артур
11
Коутиньо
10
Месси
9
Суарес
4-2-2-2
1
Димитриевски
5
Амат
6
Гальвез
2
Веласкес
11
Алекс Морено
14
Комесанья
16
Имбула
18
Гарсия
12
Бебе
17
Адвинкула
9
де Томас
11
Коутиньо
11
Ракитич
11
Ракитич
11
Коутиньо
5
Бускетс
10
Малком
10
Малком
5
Бускетс
6
Артур
10
Дембеле
10
Дембеле
6
Артур
18
Гарсия
23
Эмбарба
23
Эмбарба
18
Гарсия
5
Амат
14
Посо
14
Посо
5
Амат
Остались в запасе
Барселона
Райо Вальекано
6
Серджи Роберто
ЦП
24
Яспер Силлессен
ВР
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
4
Марио Суарес
ЦЗ
1
Альберто Гарсия
ВР
2
Тито
ЦЗ
8
Оскар Трехо
АП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Остались в запасе
6
Серджи Роберто
ЦП
24
Яспер Силлессен
ВР
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
Остались в запасе
4
Марио Суарес
ЦЗ
1
Альберто Гарсия
ВР
2
Тито
ЦЗ
8
Оскар Трехо
АП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Барселона - Райо Вальекано
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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