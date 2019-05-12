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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Вальядолид
Райо Вальекано - Вальядолид: обзор матча 12 мая 2019
Райо Вальекано
12.05.2019, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 37 тур
1 : 2
Завершен
Вальядолид
73'
А. Медран
6'
Э. Унал (П)
80'
С. Гвардиола
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Вальядолид
86'
Желтая карточка
Ф. Калеро
80'
ГОЛ! 1:2!
С. Гвардиола
Пас отдал
Э. Унал
77'
Желтая карточка
Кико
Желтая карточка
Х. Анхель Посо
76'
ГОЛ! 1:1!
А. Медран
Пас отдал
А. Гарсия
73'
Желтая карточка
А. Морено
69'
6'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Э. Унал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
30
Абдоулае Ба
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
12
Бебе
ЛВ
10
Альваро Медран
ЦП
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
9
Рауль де Томас
ЦФ
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
22
Кико
ЦЗ
17
Хави Мойяно
ЦЗ
21
Мичел
ЦП
4
Рубен Алькарас
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
19
Энес Унал
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
Райо Вальекано
1
Альберто Гарсия
ВР
18
Серхио Акьем
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
14
Санти Комесанья
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
17
Луис Адвинкула
ЦФ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Вальядолид
13
Йоель Родригес
ВР
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
19
Тони Вилья
ЛВ
2
Антонито
ЦП
20
Кеко
ЦП
8
Борха Фернандес
ЦП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
3-2-3-1
1
Димитриевски
11
Алекс Морено
2
Тито
30
Ба
10
Медран
4
Уче
12
Бебе
14
Посо
18
Гарсия
9
де Томас
4-2-1-2
1
Масип
20
Калеро
22
Кико
17
Мойяно
22
Мартинес
21
Мичел
4
Алькарас
20
Плано
14
Гвардиола
19
Унал
Остались в запасе
Райо Вальекано
Вальядолид
18
Серхио Акьем
ЛЗ
1
Альберто Гарсия
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
14
Санти Комесанья
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
17
Луис Адвинкула
ЦФ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
19
Тони Вилья
ЛВ
13
Йоель Родригес
ВР
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
2
Антонито
ЦП
20
Кеко
ЦП
8
Борха Фернандес
ЦП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
Остались в запасе
18
Серхио Акьем
ЛЗ
1
Альберто Гарсия
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
14
Санти Комесанья
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
17
Луис Адвинкула
ЦФ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Остались в запасе
19
Тони Вилья
ЛВ
13
Йоель Родригес
ВР
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
2
Антонито
ЦП
20
Кеко
ЦП
8
Борха Фернандес
ЦП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
Статистика матча Райо Вальекано - Вальядолид
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Вальядолид
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
- : -
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Информация о матче
Стадион:
Вальекас
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