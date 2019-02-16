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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Атлетико
Райо Вальекано - Атлетико: обзор матча 16 февраля 2019
Райо Вальекано
16.02.2019, суббота, 18:15
Испания. Примера, 24 тур
0 : 1
Завершен
Атлетико
74'
А. Гризманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Атлетико
90'
+2
Желтая карточка
Х. Хименес
74'
ГОЛ! 0:1!
А. Гризманн
Пас отдал
А. Мората
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
30
Абдоулае Ба
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
14
Санти Комесанья
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
9
Рауль де Томас
ЦФ
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
16
Филипе Луис
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
16
Родри
ОП
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Райо Вальекано
1
Альберто Гарсия
ВР
12
Бебе
ЛВ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
10
Альваро Медран
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
17
Луис Адвинкула
ЦФ
Атлетико
1
Антонио Адан
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Хуанфран
ЦЗ
18
Тома Лемар
АП
19
Диего Коста
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
3-2-1-2-1
1
Димитриевски
6
Гальвез
30
Ба
5
Амат
11
Алекс Морено
2
Тито
14
Комесанья
8
Трехо
23
Эмбарба
9
де Томас
4-1-1-2-2
13
Облак
4
Ариас
2
Годин
20
Хименес
16
Луис
16
Родри
8
Ньигес
10
Корреа
7
Витоло
7
Гризманн
21
Мората
Остались в запасе
Райо Вальекано
Атлетико
12
Бебе
ЛВ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
14
Хосе Анхель Посо
АП
1
Альберто Гарсия
ВР
10
Альваро Медран
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
17
Луис Адвинкула
ЦФ
18
Тома Лемар
АП
1
Антонио Адан
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Хуанфран
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
12
Бебе
ЛВ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
14
Хосе Анхель Посо
АП
1
Альберто Гарсия
ВР
10
Альваро Медран
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
17
Луис Адвинкула
ЦФ
Остались в запасе
18
Тома Лемар
АП
1
Антонио Адан
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Хуанфран
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Райо Вальекано - Атлетико
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Вальекас
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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