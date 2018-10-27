Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Жирона - Райо Вальекано
Жирона - Райо Вальекано: обзор матча 27 октября 2018
Жирона
27.10.2018, суббота, 14:00
Испания. Примера, 10 тур
2 : 1
Завершен
Райо Вальекано
34'
Порту (П)
45'
Порту
61'
А. Гальвез
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Жирона - Райо Вальекано
Красная карточка
Э. Лосано
88'
73'
Желтая карточка
А. Морено
Желтая карточка
Д. Луис
72'
61'
ГОЛ! 2:1!
А. Гальвез
60'
Желтая карточка
О. Трехо
ГОЛ! 2:0!
Порту
Пас отдал
Б. Гарсия
45'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Порту
34'
33'
Желтая карточка
А. Гальвез
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жирона
37
Яссин Буну
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
8
Пере Понс
ОП
11
Адай
ЦП
12
Дуглас Луис
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
10
Порту
ПВ
11
Энтони Лосано
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Райо Вальекано
1
Альберто Гарсия
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
14
Санти Комесанья
ЦП
16
Жанелли Имбула
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
8
Оскар Трехо
АП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
17
Луис Адвинкула
ЦФ
9
Рауль де Томас
ЦФ
Жирона
4
Педро Алкала
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
21
Карлес Планас
ЦЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
22
Сейду Думбия
ЦФ
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
30
Абдоулае Ба
ЦЗ
12
Бебе
ЛВ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
14
Хосе Анхель Посо
АП
15
Алекс Алегрия
ЦФ
4-1-2-2-1
37
Буну
20
Эспиноcа
22
Рамальо
6
Хуанпе
23
Порро
8
Понс
11
Адай
12
Луис
10
Гарсия
10
Порту
11
Лосано
3-2-3-2
1
Гарсия
6
Гальвез
5
Амат
11
Алекс Морено
14
Комесанья
16
Имбула
23
Эмбарба
8
Трехо
5
Какута
9
де Томас
17
Адвинкула
Остались в запасе
Жирона
Райо Вальекано
4
Педро Алкала
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
21
Карлес Планас
ЦЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
14
Хосе Анхель Посо
АП
12
Бебе
ЛВ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
1
Столе Димитриевски
ВР
30
Абдоулае Ба
ЦЗ
15
Алекс Алегрия
ЦФ
Остались в запасе
4
Педро Алкала
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
21
Карлес Планас
ЦЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
22
Сейду Думбия
ЦФ
Остались в запасе
14
Хосе Анхель Посо
АП
12
Бебе
ЛВ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
1
Столе Димитриевски
ВР
30
Абдоулае Ба
ЦЗ
15
Алекс Алегрия
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Статистика матча Жирона - Райо Вальекано
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 10 тур
Жирона
2 : 0
18.10.2026
ФК Андорра
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Монтиливи
Новости команд
Все
Жирона
Райо Вальекано
«Райо Вальекано» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
17:05
Ла Лига: шансы «Райо Вальекано» и «Валенсии» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 10:28
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Райо Вальекано» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
«Аякс» купил футболиста сборной Украины
27 августа
1
«Барселона» отдала игрока в аренду «Аяксу»
4 августа
Игрок «Барселоны» перейдет в «Аякс»
3 июля
Тер Стеген определился с новой командой
26 июня
3
204-сантиметровый украинский форвард перешел в «Жирону»
12 июня
5
«Райо Вальекано» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
17:05
Ла Лига: шансы «Райо Вальекано» и «Валенсии» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 10:28
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Райо Вальекано» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+