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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леганес - Райо Вальекано
Леганес - Райо Вальекано: обзор матча 06 октября 2018
Леганес
06.10.2018, суббота, 21:45
Испания. Примера, 8 тур
1 : 0
Завершен
Райо Вальекано
14'
Г. Каррийо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леганес - Райо Вальекано
82'
Вторая желтая
А. Медран
80'
Желтая карточка
А. Ба
55'
Желтая карточка
А. Эмбарба
Желтая карточка
О. Родригес
43'
43'
Желтая карточка
А. Медран
ГОЛ! 1:0!
Г. Каррийо
Пас отдал
М. Сантос
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
25
Иван Куэльяр
ВР
28
Родриго Тарин
ЦЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
6
Микель Весга
ОП
21
Рубен Перес
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
27
Микаэл Сантос
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Райо Вальекано
1
Альберто Гарсия
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
30
Абдоулае Ба
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
12
Бебе
ЛВ
14
Санти Комесанья
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
8
Оскар Трехо
АП
9
Рауль де Томас
ЦФ
17
Луис Адвинкула
ЦФ
Леганес
13
Андрей Лунин
ВР
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
36
Ресио
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
16
Жанелли Имбула
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
4-1-1-1-3
25
Куэльяр
28
Тарин
22
Сиовас
33
Сильва
5
Бустинса
6
Весга
21
Перес
14
Родригес
9
Каррийо
27
Сантос
25
Эль-Жар
3-2-3-2
1
Гарсия
30
Ба
5
Амат
11
Алекс Морено
14
Комесанья
10
Медран
5
Какута
8
Трехо
12
Бебе
17
Адвинкула
9
де Томас
Остались в запасе
Леганес
Райо Вальекано
6
Жерар Гумбау
ОП
13
Андрей Лунин
ВР
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
36
Ресио
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
14
Хосе Анхель Посо
АП
18
Альваро Гарсия
ЛВ
23
Адриан Эмбарба
ПВ
1
Столе Димитриевски
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
16
Жанелли Имбула
ЦП
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Остались в запасе
6
Жерар Гумбау
ОП
13
Андрей Лунин
ВР
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
36
Ресио
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Остались в запасе
14
Хосе Анхель Посо
АП
18
Альваро Гарсия
ЛВ
23
Адриан Эмбарба
ПВ
1
Столе Димитриевски
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
16
Жанелли Имбула
ЦП
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Статистика матча Леганес - Райо Вальекано
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Бутарке
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