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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Уэска - Райо Вальекано
Уэска - Райо Вальекано: обзор матча 14 сентября 2018
Уэска
14.09.2018, пятница, 22:00
Испания. Примера, 4 тур
0 : 1
Завершен
Райо Вальекано
29'
Ж. Имбула
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уэска - Райо Вальекано
Желтая карточка
Луизиньо
90'
+4
Желтая карточка
Л. Авила
79'
52'
Желтая карточка
Ж. Амат
29'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Имбула
Пас отдал
О. Трехо
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэска
1
Аксель Вернер
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
18
Дамьян Мусто
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Лео Франко
Райо Вальекано
17
Луис Адвинкула
ВР
1
Альберто Гарсия
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
30
Абдоулае Ба
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
6
Горка Элустондо
ЦП
16
Жанелли Имбула
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
8
Оскар Трехо
АП
9
Рауль де Томас
ЦФ
Уэска
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
5
Хуан Агилера
ЦП
7
Давид Феррейро
ПВ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
11
Алекс Гальяр
ЦФ
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
12
Бебе
ЛВ
14
Санти Комесанья
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
15
Алекс Алегрия
ЦФ
4-3-1-2
1
Вернер
16
Луизиньо
5
Пулидо
35
Семеду
21
Мирамон
18
Мусто
7
Гюрлер
16
Мелеро
16
Гомес
6
Авила
9
Лонго
3-2-3-1
17
Адвинкула
30
Ба
5
Амат
11
Алекс Морено
6
Элустондо
16
Имбула
5
Какута
8
Трехо
18
Гарсия
9
де Томас
Остались в запасе
Уэска
Райо Вальекано
6
Серджи Роберто
ЦП
29
Карлос Акапо
ПЗ
7
Давид Феррейро
ПВ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
5
Хуан Агилера
ЦП
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
11
Алекс Гальяр
ЦФ
Главный тренер
Лео Франко
12
Бебе
ЛВ
23
Адриан Эмбарба
ПВ
1
Столе Димитриевски
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
14
Санти Комесанья
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
15
Алекс Алегрия
ЦФ
Остались в запасе
6
Серджи Роберто
ЦП
29
Карлос Акапо
ПЗ
7
Давид Феррейро
ПВ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
5
Хуан Агилера
ЦП
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
11
Алекс Гальяр
ЦФ
Остались в запасе
12
Бебе
ЛВ
23
Адриан Эмбарба
ПВ
1
Столе Димитриевски
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
14
Санти Комесанья
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
15
Алекс Алегрия
ЦФ
Главный тренер
Лео Франко
Статистика матча Уэска - Райо Вальекано
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Стадион:
Эль-Алькорас
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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