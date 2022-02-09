«Уэска» отказалась отпускать Гайча зимой. Им интересовались в Аргентине (Alto Aragon)

Форвард «Уэски» Адольфо Гайч, арендованный у ЦСКА, останется в испанском клубе до лета.

По информации Alto Aragon, клуб из Сегунды отказался отпускать 22-летнего футболиста этой зимой. Гайчем интересовались «Индепендьенте» и «Сан-Лоренсо».

«Уэска» не захотела досрочно прерывать аренду форварда, потому что не смогла бы подписать игрока на замену – трансферное окно в Испании уже закрыто.

ЦСКА купил Гайча у «Сан-Лоренсо» за 8,5 миллиона евро летом 2020-го.

В 18 матчах Сегунды аргентинец забил 1 гол.

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