«Уэска» отказалась отпускать Гайча зимой. Им интересовались в Аргентине (Alto Aragon)

Форвард «Уэски» Адольфо Гайч, арендованный у ЦСКА, останется в испанском клубе до лета.

По информации Alto Aragon, клуб из Сегунды отказался отпускать 22-летнего футболиста этой зимой. Гайчем интересовались «Индепендьенте» и «Сан-Лоренсо».

«Уэска» не захотела досрочно прерывать аренду форварда, потому что не смогла бы подписать игрока на замену – трансферное окно в Испании уже закрыто.