«Уэска» отказалась отпускать Гайча зимой. Им интересовались в Аргентине (Alto Aragon)

Форвард «Уэски» Адольфо Гайч, арендованный у ЦСКА, останется в испанском клубе до лета.
По информации Alto Aragon, клуб из Сегунды отказался отпускать 22-летнего футболиста этой зимой. Гайчем интересовались «Индепендьенте» и «Сан-Лоренсо».
«Уэска» не захотела досрочно прерывать аренду форварда, потому что не смогла бы подписать игрока на замену – трансферное окно в Испании уже закрыто.
- ЦСКА купил Гайча у «Сан-Лоренсо» за 8,5 миллиона евро летом 2020-го.
- В 18 матчах Сегунды аргентинец забил 1 гол.
Источник: Alto Aragon
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