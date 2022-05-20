Гайч подтвердил, что мог перейти в «Индепендьенте» или «Сан-Лоренсо» зимой

Нападающий «Уэски» Адольфо Гайч, арендованный у ЦСКА, назвал клубы, в которые мог перейти зимой.

«Какие варианты продолжения карьеры у меня были в зимнее трансферное окно? У меня было несколько встреч с людьми из «Индепендьенте». Не с тренерским штабом, а именно с руководством. Я также общался с «Сан-Лоренсо», мой агент встречался с руководством клуба.

Но зимой было трудно покинуть «Уэску», так как клуб не хотел отпускать меня в середине сезона, это всe усложнило», — цитирует Гайча Ole.

Гайч провел 26 матчей за «Уэску» в этом сезоне, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

Испанский клуб арендовал его до июня.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?