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Гайч подтвердил, что мог перейти в «Индепендьенте» или «Сан-Лоренсо» зимой

Нападающий «Уэски» Адольфо Гайч, арендованный у ЦСКА, назвал клубы, в которые мог перейти зимой.

«Какие варианты продолжения карьеры у меня были в зимнее трансферное окно? У меня было несколько встреч с людьми из «Индепендьенте». Не с тренерским штабом, а именно с руководством. Я также общался с «Сан-Лоренсо», мой агент встречался с руководством клуба.

Но зимой было трудно покинуть «Уэску», так как клуб не хотел отпускать меня в середине сезона, это всe усложнило», — цитирует Гайча Ole.

  • Гайч провел 26 матчей за «Уэску» в этом сезоне, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.
  • Испанский клуб арендовал его до июня.

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Источник: «Чемпионат»

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