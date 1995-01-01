«Индепендьенте» готов арендовать Гайча, если ЦСКА будет платить ему часть зарплаты

Отдать в аренду и самим платить часть зарплаты, слишком часто такое встречается...
Кто-то работает ради премии от сделки, а на качество игрока и не смотрят, главное втюхать дерьмовый товар...
Форвард Адольфо Гайч может в скором времени вернуться в Аргентину.
В аренде 22-летнего футболиста заинтересован «Индепендьенте».
Клуб готов подписать нападающего, если ЦСКА продолжит платить ему часть зарплаты.
- Летом 2020 года ЦСКА купил Гайча у «Сан-Лоренсо» за 8,5 миллиона евро.
- Сейчас он выступает за «Уэску» на правах аренды с правом выкупа за 8 миллионов.
- В 17 матчах Сегунды аргентинец забил 1 гол.
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