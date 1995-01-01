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    «Индепендьенте» готов арендовать Гайча, если ЦСКА будет платить ему часть зарплаты

    Форвард Адольфо Гайч может в скором времени вернуться в Аргентину.

    В аренде 22-летнего футболиста заинтересован «Индепендьенте».

    Клуб готов подписать нападающего, если ЦСКА продолжит платить ему часть зарплаты.

    • Летом 2020 года ЦСКА купил Гайча у «Сан-Лоренсо» за 8,5 миллиона евро.
    • Сейчас он выступает за «Уэску» на правах аренды с правом выкупа за 8 миллионов.
    • В 17 матчах Сегунды аргентинец забил 1 гол.

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    Источник: твиттер журналиста TyC Sports Гастона Едула

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    Сегодня, 14:22
    Комментарии2
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      Рейтинг: +57324

      portero 31 минуту назад

      Отдать в аренду и самим платить часть зарплаты, слишком часто такое встречается...
      Кто-то работает ради премии от сделки, а на качество игрока и не смотрят, главное втюхать дерьмовый товар...

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      Рейтинг: +13305

      Skull_Boy 51 минуту назад

      Для ЦСКА это самый лучший вариант, а вдруг и вовсе потом выкупят млн так за 5 и это уже будет нереальная победа, самый провальный трансфер, кого либо который я видел у ЦСКА и сила у коней была в бразильцах

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